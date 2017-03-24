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同婚衝擊祖先牌位？綠委怒揪團成立「捧斗團體」

2017-03-24  13:18

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三今日在同婚釋憲案上的發言指出，若為了同婚而修改民法，將會衝擊到祖先牌位等社會機制。對此，民進黨籍立委林靜儀在臉書上嘲諷的表示，「來成立一個『捧斗祭祀祖宗公益團體』好了」。

林靜儀在臉書上發表評論時寫道：「這個國家好多人好在意祖宗牌位、有沒有後代捧斗哦！！來成立一個『捧斗祭祀祖宗公益團體』好了，大家一起來解除長輩們的擔憂！怕後代不生小孩、生不出小孩、要跟同性結婚相戀的，可以來申請登記哦。」

有網友附和回應：「家裡只生女兒沒生兒子的也很需要加入。」林靜儀也嘲諷的補充說明：「早簽約早享受，前二百名簽約者，保障最優惠捧斗陣容，並送政治人物拈香服務。」

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  • 林靜儀在臉書上針對今日憲法法庭召開的同婚釋憲案發表評論時表示：「這個國家好多人好在意祖宗牌位、有沒有後代捧斗。」（圖擷取自「林靜儀 醫師.立法委員」臉書頁）

    林靜儀在臉書上針對今日憲法法庭召開的同婚釋憲案發表評論時表示：「這個國家好多人好在意祖宗牌位、有沒有後代捧斗。」（圖擷取自「林靜儀 醫師.立法委員」臉書頁）

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