同婚衝擊祖先牌位？綠委怒揪團成立「捧斗團體」
2017-03-24 13:18
〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三今日在同婚釋憲案上的發言指出，若為了同婚而修改民法，將會衝擊到祖先牌位等社會機制。對此，民進黨籍立委林靜儀在臉書上嘲諷的表示，「來成立一個『捧斗祭祀祖宗公益團體』好了」。
林靜儀在臉書上發表評論時寫道：「這個國家好多人好在意祖宗牌位、有沒有後代捧斗哦！！來成立一個『捧斗祭祀祖宗公益團體』好了，大家一起來解除長輩們的擔憂！怕後代不生小孩、生不出小孩、要跟同性結婚相戀的，可以來申請登記哦。」
有網友附和回應：「家裡只生女兒沒生兒子的也很需要加入。」林靜儀也嘲諷的補充說明：「早簽約早享受，前二百名簽約者，保障最優惠捧斗陣容，並送政治人物拈香服務。」
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