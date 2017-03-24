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為民生汐止線請命 立委籲落實「蔡市長候選人」承諾

2017-03-24  12:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨籍立委羅致政今日於立法院質詢時指出，過去總統蔡英文參選新北市長所提政策白皮書中，提過捷運民生汐止線、萬大樹林線等，但「前瞻基礎建設計畫」卻未列入，呼籲行政院落實6年前「蔡英文市長候選人」的承諾。交通部長賀陳旦表示，會再和台北、新北市政府共同探討。

羅致政表示，過去蔡英文在參選新北市長時，其政策白皮書提出很多政策構想，包括公辦都更、社會住宅等，但昨天新北市政府有些說法，表示前瞻基礎建設計畫對新北市補助的計畫，不是前瞻，只是回顧，沒有未來新的東西。

賀陳旦回應，他不敢說前瞻基礎建設計畫都是新的（計畫），有些是延續（既有計畫），尤其是軌道建設一定有的是多年期執行，會放進計畫代表中央認為是重要項目，因此願意協助地方政府加速辦理，對於沒列近來的項目，未來還是會做滾動式的檢討。

羅致政接著問，當年政策白皮書的捷運部分，提到民生汐止線、三鶯線、淡海輕軌及新北安坑輕軌，為何如今民生汐止線卻沒了；賀陳旦表示，因部分路線位於台北市，且是由台北市捷運局規畫，但在規劃的第二階段環評及財務自償部分被懷疑，因此被延擱。

羅致政再說，當時還有列為優先執行的捷運萬大樹林線，目前僅核定到中和，後續還有土城、板橋及樹林銜接機場捷運，但都未列入前瞻基礎建設計畫；賀陳旦回應，此案也是由台北市捷運局做規劃，目前列為萬大線第二期，但就他所知有很多工程的困難。

羅致政認為，如今土城、樹林人口不斷成長，為何當年被列為優先推動的項目，如今中央卻說可行性不高？賀陳旦表示，當年因被台北市捷運局列為緩慢辦理才耽擱下來，若有需求，還是可以強化，未來也會就正常預算部分，再和台北市、新北市府共同探討。

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  • 民進黨立委羅致政出示總統蔡英文當年參選新北市市長時的政策白皮書，質詢新北市捷運建設相關議題。（記者鄭鴻達攝）

    民進黨立委羅致政出示總統蔡英文當年參選新北市市長時的政策白皮書，質詢新北市捷運建設相關議題。（記者鄭鴻達攝）

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