為民生汐止線請命 立委籲落實「蔡市長候選人」承諾
2017-03-24 12:40
〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨籍立委羅致政今日於立法院質詢時指出，過去總統蔡英文參選新北市長所提政策白皮書中，提過捷運民生汐止線、萬大樹林線等，但「前瞻基礎建設計畫」卻未列入，呼籲行政院落實6年前「蔡英文市長候選人」的承諾。交通部長賀陳旦表示，會再和台北、新北市政府共同探討。
羅致政表示，過去蔡英文在參選新北市長時，其政策白皮書提出很多政策構想，包括公辦都更、社會住宅等，但昨天新北市政府有些說法，表示前瞻基礎建設計畫對新北市補助的計畫，不是前瞻，只是回顧，沒有未來新的東西。
賀陳旦回應，他不敢說前瞻基礎建設計畫都是新的（計畫），有些是延續（既有計畫），尤其是軌道建設一定有的是多年期執行，會放進計畫代表中央認為是重要項目，因此願意協助地方政府加速辦理，對於沒列近來的項目，未來還是會做滾動式的檢討。
羅致政接著問，當年政策白皮書的捷運部分，提到民生汐止線、三鶯線、淡海輕軌及新北安坑輕軌，為何如今民生汐止線卻沒了；賀陳旦表示，因部分路線位於台北市，且是由台北市捷運局規畫，但在規劃的第二階段環評及財務自償部分被懷疑，因此被延擱。
羅致政再說，當時還有列為優先執行的捷運萬大樹林線，目前僅核定到中和，後續還有土城、板橋及樹林銜接機場捷運，但都未列入前瞻基礎建設計畫；賀陳旦回應，此案也是由台北市捷運局做規劃，目前列為萬大線第二期，但就他所知有很多工程的困難。
羅致政認為，如今土城、樹林人口不斷成長，為何當年被列為優先推動的項目，如今中央卻說可行性不高？賀陳旦表示，當年因被台北市捷運局列為緩慢辦理才耽擱下來，若有需求，還是可以強化，未來也會就正常預算部分，再和台北市、新北市府共同探討。
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