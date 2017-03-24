| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

法務部長「考考、妣妣」說 許毓仁轟：恐龍部

2017-03-24  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三在今日憲法法庭的同婚釋憲案上表示，若開放同婚未來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」，此言論引起許多爭議。國民黨籍立委許毓仁怒轟：「法務部應改為恐龍部。」

針對邱太三的發言，許毓仁在臉書上撰文怒批：「對於今天法務部長邱太三在憲法法庭同婚釋憲案的論述感到不以為然。首先，在修法過程中，法務部並沒有提出任何態度立場，既沒有反對民法也沒有提出版本，今天的答辯邱太三的論述明顯的站在反對修民法，理由竟然是『稱謂』問題，還提到有立委跟他說以後跑紅白帖場，不知如何稱謂雙方家長，在喪禮儀式是否稱考妣為考考妣妣？」

許毓仁表示，「在稱謂問題上做文章，是低層次的論述，法務部應該改成恐龍部了！當時在司法法制委員會審法案時為何不講？在憲法法庭才講，分明是吃立法委員的豆腐」。

此外，邱太三在答辯中提及「同婚立專法可達到隔離且平等的目的」，許毓仁表示：「請問：什麼叫隔離且平等？隔離了如何平等？這樣硬凹的態度，是要如何取信於民？」

相關連結請見：

廣告
  • 大法官今日針對同婚釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論，法務部長邱太三的發言引起爭議。（記者黃耀徵攝）

    大法官今日針對同婚釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論，法務部長邱太三的發言引起爭議。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚 法務部 許毓仁 釋憲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：法務部長「考考、妣妣」說 許毓仁轟：恐龍部


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.