法務部長「考考、妣妣」說 許毓仁轟：恐龍部

2017-03-24 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三在今日憲法法庭的同婚釋憲案上表示，若開放同婚未來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」，此言論引起許多爭議。國民黨籍立委許毓仁怒轟：「法務部應改為恐龍部。」

針對邱太三的發言，許毓仁在臉書上撰文怒批：「對於今天法務部長邱太三在憲法法庭同婚釋憲案的論述感到不以為然。首先，在修法過程中，法務部並沒有提出任何態度立場，既沒有反對民法也沒有提出版本，今天的答辯邱太三的論述明顯的站在反對修民法，理由竟然是『稱謂』問題，還提到有立委跟他說以後跑紅白帖場，不知如何稱謂雙方家長，在喪禮儀式是否稱考妣為考考妣妣？」

許毓仁表示，「在稱謂問題上做文章，是低層次的論述，法務部應該改成恐龍部了！當時在司法法制委員會審法案時為何不講？在憲法法庭才講，分明是吃立法委員的豆腐」。

此外，邱太三在答辯中提及「同婚立專法可達到隔離且平等的目的」，許毓仁表示：「請問：什麼叫隔離且平等？隔離了如何平等？這樣硬凹的態度，是要如何取信於民？」

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