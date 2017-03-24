中生承諾書後兩岸高教論壇 要求簽署的學校都沒來

2017-03-24 12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕中生來台研修承諾書風波之後，銘傳大學慶祝60週年校慶，今天舉辦兩岸高教論壇，邀請50所中國高校校長、書記或院處長出席，包括北京師範大學、吉林大學、上海交通大學、南京大學、廈門大學等985大學，出席校長受訪時均稱，未要求簽署承諾書，希望兩岸交流不中斷。

中國江南大學副校長徐岩受訪表示，近3個月以來，共有100名學生到銘傳大學交流，沒有要求提供承諾書，中國學生來台灣主要在學習知識與專業能力，協助學生開闊眼界，未來希望能夠繼續與台灣的大學擴大交流，也希望與台灣的師生交流不中斷。

中國暨南大學校長胡軍也表示，中國暨南大學屬於僑校，氛圍十分良好，學校並沒有要求簽署此類的承諾書。

要求簽署承諾書的學校多位於中國浙江，但未有學校代表出席今天的高教論壇。

實踐大學校長陳振貴表示，中國的學校做法不同，校方會各自揣摩上意，我國學校會希望在對等的原則下進行學術交流。