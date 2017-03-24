賴清德續留台南？ 子弟兵PO圖露玄機

2017-03-24 11:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德是否參選新北市長，其動向引起外界關切。賴清德雖然多次重申目前沒有規劃，但因話沒說死，引起外界揣測民進黨可能採徵召的方式參選。賴清德的子弟兵、市議員呂維胤昨天深夜在臉書張貼一張賴清德於2010首次競選台南市長「心在台南，故鄉就在台南！」的文宣照，並呼籲大家「讓台南市長賴清德專心在台南市政。」

呂維胤長期追隨賴清德擔任其助理，賴當選市長後，呂也隨賴進入市政府服務，後來才投入議員選舉，倆人關係如師徒般密切，呂也被外界視為賴清德的嫡系子弟兵。

呂維胤今天受訪強調，他與賴市長並未曾討論過這議題，「這純粹是我個人的想法。」不過，他的PO文，仍被認為是賴清德未來動向的重要觀察指標。

呂維胤表示，2018就要舉行市長選舉，大家會討論、臆測在所難免，但是市長已多次說明，台南市目前有很多重大建設正值關鍵階段，他目前就是把市長工作做好，並無其他規劃。對於新北市長人選，賴市長也推薦立委吳秉叡是適合人選。

呂維胤說，尤其，現在民進黨在中央執政，對台南市很多重大建設、規劃及經費的挹注將比以往爭取更為順利及容易，像最近的南鐵北延案、高架單軌捷運也獲中央列入前瞻計畫，市長如果北上參選，未來代理市長能否貫徹賴市長的意志、計畫仍不得而知，因此在這奠定台南百年發展基業的關鍵時刻，賴市長如果留在台南，這將是台南市民之福。