黨產會聽證會 國民黨：接收轉帳日產是戰爭賠償

2017-03-24 11:26

〔記者施曉光／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今日召開「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證程序，國民黨在「當事人陳述」階段強調，該黨是在對日抗戰結束後，以人民團體身份接受中華民國政府以日產做為該黨對日抗戰的補償，而非無償取得，符合當時有效法令，也沒有違反不當黨產處理條例第四條所規定「政黨本質」或「悖於民主法治原則」的情形，屬於該黨合法且非不當取得的財產，不應移轉國有或追徵價額。

國民黨行管會主委邱大展並進一步指出，私立天津南開大學當年也是因為在二次大戰期間受損，獲得政府以日本財產賠償，情況與國民黨一樣，都是合法取得。

邱大展強調，當年國民黨取得的日產轉帳，是根據訓政時期國防最高委員會的決議，他並提出國防最高委員會第184次、185次會議記錄，內容顯示就是以日產轉帳抵償戰爭損失給人民團體及個人，他質疑，這部分事證行政院不當黨產處理委員會為何不提？

國民黨主張，該黨依據國防最高委員會決議所取得的黨產，在法制上屬憲法層次的問題，而且民國36年行憲前所有訓政時期政府制訂的法令，除與憲法抵觸者外，在憲法實施後仍合法有效。

邱大展並強調，國民黨所有的文件檔案只有「轉帳」，而不是「轉帳撥用」，所謂「轉帳撥用」是錯誤名詞。

邱大展並出示國民黨在民國34年舉行第六屆全國代表大會時，有黨員提案要求以國家資源鞏固黨的財源，但遭否決等資料，藉此強調國民黨當時並未想將公有財產轉成黨產，佔國家便宜。

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