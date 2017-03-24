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大甲媽祖今起駕 吳敦義搶先祈福

2017-03-24  11:08

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖今日深夜將起駕南下新港遶境，前副總統吳敦義上午10時抵達鎮瀾宮參拜，是今年起駕日最早抵達鎮瀾宮的政治人物，吳敦義說，11年來起駕日都是夜裡造訪鎮瀾宮，希望向大甲媽祈求兩岸和平發展。

吳敦義致詞指出，是卸任之後第一次到鎮瀾宮參拜，他祈求大甲媽祖與諸天神明，庇佑世界不要有戰爭災害，保佑台灣人民家戶平安，風調雨順，中華民國國泰民安。

吳敦義離去時受訪，還先提醒記者只能詢問關於媽祖議題，吳敦義說，多年來到鎮瀾宮參加遶境活動，從請上轎、起駕、接駕都有參與，希望來拜媽祖的信眾，都有像媽祖一樣的善心與精神，多做善事，心存善念。

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  • 吳敦義祈福拜媽祖。（記者張軒哲攝）

    吳敦義祈福拜媽祖。（記者張軒哲攝）

  • 吳敦義致詞祈求台灣國泰民安。（記者張軒哲攝）

    吳敦義致詞祈求台灣國泰民安。（記者張軒哲攝）

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