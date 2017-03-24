郝辦發言人個資外洩 郝龍斌嗆吳敦義團隊踹共

2017-03-24 11:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕郝辦發言人游淑慧日前收到吳敦義競選文宣，不滿個資遭人外洩，近日她也接獲新進黨員反映黨證都還沒拿到，就先收到文宣廣告。對此，國民黨副主席郝龍斌今日受訪表示，吳副團隊應出面解釋清楚。

郝龍斌表示，個資在不知情下被人收集使用會很不舒服，個資外洩也是非常嚴重的事，完全能了解當事人心情，吳副總統團隊要認真面對，對外說明清楚。

針對黨中央有人認為不要再查人頭黨員一事，郝龍斌也說，抽樣1500人來查人頭黨員，本來就不是很務實的做法，現在黨中央知道有35個介紹200人以上入黨的介紹人，還有14個人頭黨員，其登記地址有50人以上。

郝龍斌說，另外還有同一支行動電話號有20個黨員以上，總計有1萬6000個人頭黨員，須將此公開或組專案小組審查，才能有效釐清。