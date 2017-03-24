邱太三：我國數千年來無同婚制 網友：數千年？

2017-03-24 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官今日上午為討論同志祁家威提出的同婚權益釋憲案召開憲法法庭。列席的法務部長邱太三發言時表示「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」，並且唸出《易經》原文。網友們對於邱太三的發言十分困惑，更打臉他：「中華民國有幾千年嗎？一夫一妻有幾千年嗎？」

邱太三在憲法法庭上表示：「就我國數千年來社會對婚姻規範，有沒有同性婚姻這樣的社會現象或相關機制，毫無問題是沒有的。」並且搬出《易經》原文「有天地，然後有萬物；有萬物，然後有男女；有男女，然後有夫婦」指出，婚姻制度男女有別。

臉書粉絲頁「我是兩個孩子的媽」PO文質疑：「為什麼邱太三部長要一直提幾千年啊？中華民國有幾千年嗎？一夫一妻有幾千年嗎？祖先牌位跟修改民法有什麼關係嗎？跟去參加婚禮有什麼關係？我的天啊，你是法務部部長耶。」並且針對邱太三引用《易經》怒批：「這是憲法法庭不是海濤法師直播。」

「我是兩個孩子的媽」針對邱太三「數千年來」的言論表示：「一夫一妻才是破壞千年傳統（一夫多妻妾）啊！」而一名網友也吐槽的說：「大清律例距離現在都沒120年。」