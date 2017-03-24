| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

邱太三：我國數千年來無同婚制 網友：數千年？

2017-03-24  11:30

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官今日上午為討論同志祁家威提出的同婚權益釋憲案召開憲法法庭。列席的法務部長邱太三發言時表示「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」，並且唸出《易經》原文。網友們對於邱太三的發言十分困惑，更打臉他：「中華民國有幾千年嗎？一夫一妻有幾千年嗎？」

邱太三在憲法法庭上表示：「就我國數千年來社會對婚姻規範，有沒有同性婚姻這樣的社會現象或相關機制，毫無問題是沒有的。」並且搬出《易經》原文「有天地，然後有萬物；有萬物，然後有男女；有男女，然後有夫婦」指出，婚姻制度男女有別。

臉書粉絲頁「我是兩個孩子的媽」PO文質疑：「為什麼邱太三部長要一直提幾千年啊？中華民國有幾千年嗎？一夫一妻有幾千年嗎？祖先牌位跟修改民法有什麼關係嗎？跟去參加婚禮有什麼關係？我的天啊，你是法務部部長耶。」並且針對邱太三引用《易經》怒批：「這是憲法法庭不是海濤法師直播。」

「我是兩個孩子的媽」針對邱太三「數千年來」的言論表示：「一夫一妻才是破壞千年傳統（一夫多妻妾）啊！」而一名網友也吐槽的說：「大清律例距離現在都沒120年。」

廣告
  • 法務部長邱太三在憲法法庭上的發言，讓網友們十分困惑。（圖擷取自直播片段）

    法務部長邱太三在憲法法庭上的發言，讓網友們十分困惑。（圖擷取自直播片段）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚 憲法法庭 邱太三 釋憲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：邱太三：我國數千年來無同婚制 網友：數千年？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.