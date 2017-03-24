馬英九：人與畜牲不同 在於有百折不撓的毅力

2017-03-24 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕周大觀第20屆全球熱愛生命獎得主、台灣自閉達人羅得嘉和中國截癱書法家常俊新今起在中正紀念堂舉辦油畫書法聯展，周大觀文教基金會終身志工、前總統馬英九今天為油畫書法聯展揭幕，馬英九致詞時表示，小畫家羅得嘉對藝術史倒背如流，常俊新每天用嘴含著毛筆書寫萬3千次，證明人與畜牲不同，人有百折不撓的毅力，他很樂於擔任頭號終身志工，讓別人知道有人（馬英九）毅力不搖地支持此活動。

羅得嘉現在就讀台北海洋技術學院視覺傳達設計系3年級，從小深受自閉症所苦，又被診斷罹患強迫症，常受異樣眼光與排斥，身心均受很大的創傷，有時無法全時上課，常以醫院為家，但家人不離不棄，母親劉婉婷全心全力專職陪伴，羅得嘉在畫畫天地中找到自己揮灑的天空，成為各項繪畫比賽的常勝軍。羅得嘉表示，他現在是全心全力協助大家的羅得嘉，他覺得對不起大家，但他已經不再焦慮，他也允諾要幫馬英九畫肖相。

羅爸爸表示，生命中有很多貴人相助，身為父母陪伴孩子成長，等待和忍耐孩子長大，然後期待孩子一生能健康幸福；羅媽媽表示，在苦苦掙扎中等待希望，之前山窮水盡疑無路，後來有相當好的結果，看到一絲光明，希望有類似際遇的家庭看到他們，能懷抱希望。

常俊新的家人表示，常俊新在文化大革命時，知識青年都要下鄉，溪邊洗澡時跌倒而癱瘓，從頸部以下均不能動，不能行走，呼吸困難，但他從絕望和困頓的生命中，找到生命的出口，每天以口代手練字8小時，縱使因手臂長年擠壓，時常骨膜感染，但他以筆為精神支柱，以墨為血液奔流，以紙為寬闊道路，與書法不離不棄，雖然已辭世，但其家人仍感謝獲得全球熱愛生命獎的肯定。

馬英九表示，今天是他第20次參加周大觀全球熱愛生命獎的活動，目前已有58個國家、數百名生命鬥士獲獎，在周大觀辭世那年，他主動當一號志工，這麼多年來增加了很多愛心和覺醒，全世界都知道台灣在辦這個活動，從日本到西非、菲律賓到蕯爾瓦多等，政府和人民都在幫助有需要的人，中華文化先天樂於助人，今年九月廿日所有得主將到台灣會師進行一系列活動。

馬英九表示，生命鬥士並不孤獨，世界不公平、人生不美滿，更需要這些天使的激勵，因為大家的共同參與，可以減少不完美，小畫家羅得嘉對藝術史倒背如流，中國書法家常俊新在七年前上海世博會時展現其才華，每天用嘴含毛筆書寫1萬3千次，不斷地練習，或許與其他書法家相比，沒有那麼出色，但證明人與畜牲不同，人有毅力及百折不撓，他很樂於擔任終身志工，讓別人知道有人（馬英九）毅力不搖地支持此活動。

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