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積欠健保143億 高市府批馬政府補助不公

2017-03-24  10:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市積欠健保地方補助款近143億元，想延長還款年限至111年，傳出遭健保會委員會議拒絕；對此，高市府今日批評此事肇因於馬政府時代，北高健保補助不公，目前已與健保署協商，將提前1年於110年還完。

統計至去年11月，高市積欠健保地方補助款近143億元，依還款計畫，應於民國108年還完本金，但高雄市有意延長還款年限至111年，但健保會委員認為不宜再拖。

對此，高市府回擊指出，帶頭積欠健保費的人，是擔任台北市長時的馬英九，但馬當總統後，健保費專案補助南北不均，5、6年內給了台北市政府413億元補助款，同時間卻只給高雄市49億，相差8.4倍，「等於馬總統幫馬市長擦屁股！」

高雄市勞工局長鄭素玲說，不斷與健保署溝通，提出新的還款計畫，高雄市願意把還款年限提前1年，於110年還完，已獲健保署私下同意。

據統計，高雄市目前積欠健保費143億元、勞保費124億元，總計267億元，中央預計補助127億元，高市府須自行負擔140億元。

以今年來說，高雄市的勞健保欠款共將還款46億元，其中中央補助20億元、市府自籌26億元。

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  • 高雄市勞工局長鄭素玲強調，高雄市健保費欠款規劃於110年還完。（記者葛祐豪攝）

    高雄市勞工局長鄭素玲強調，高雄市健保費欠款規劃於110年還完。（記者葛祐豪攝）

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