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「不公義年金」公文惹議 林全：盼政府機關正面說明

2017-03-24  10:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨昨出示行政院發出的公文中，有「不公義年金，一定要改」之字眼，痛批行政院加工仇恨，廣傳不公義年金，製造對立。行政院長林全被媒體問及此事，表示未注意到有此公文，但政府機關宣導政策，希望還是從正面說明。

中國國民黨文傳會副主委洪孟楷昨召開記者會，出示一份行政院新聞傳播處發函給國防部、教育部、勞動部與人事行政總處，要求加強宣傳「不公義年金，一定要改」政策溝通電子單張文宣的公文，痛批此公文證明行政院加工仇恨，廣傳不公義年金，製造對立。

林全今上午於立法院受訪時被媒體問及此事，他表示沒注意到有這公文，若政府機關宣導政策，希望還是從正面說明，負面說明或牽扯太多負面語言，往往會造成社會更多爭議，不是一個好的說明方式。

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  • 行政院長林全表示，政府機關宣導政策，還是從正面說明為宜。（記者鄭鴻達攝）

    行政院長林全表示，政府機關宣導政策，還是從正面說明為宜。（記者鄭鴻達攝）

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