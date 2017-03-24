黨產會查轉帳撥用 國民黨：中華民國歷史斷了一段？

2017-03-24 10:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對國民黨以「轉帳撥用」等方式取得、並已轉移他人的國有房地召開聽證程序。國民黨行管會主委邱大展會前受訪重申，他們近日翻閱早期史料，發現只有「轉帳」、沒有「轉帳撥用」一詞，且當時政府將日人財產抵充給國民黨，是因「賠償國民黨在戰爭的損失」，不只國民黨得到賠償，還有其他單位，包括南開大學等也有得到賠償，「我覺得原因比結果還重要！」

至於國民黨二戰時到底有多少損失？邱大展則直說不清楚，「國史館有統計資料，但還沒跟國史館調閱到」，光是國民黨就有2、300百筆的資料，希望國史館可以提供。

邱大展說明，內政部89年曾答覆行政院秘書長公文，也解釋不清楚「轉帳撥用」意義為何。針對媒體詢問，國民黨過去自行公布的黨產報告，也多次引用「轉帳撥用」一詞，邱大展則說「這是錯了！」國民黨沒有對這方面了解的人，也沒人去看這些文件。

針對黨產會可能向國民黨就此案追徵價額，邱大展則說，國民黨當時取得土地是經國防最高委員會決議，該單位在訓政時期是集政權與治權一身的機關，如果國民黨（取得的日產）是無效，是否其他也相對無效？「台灣從（民國）34到36年法律是否真的無效？台灣歷史、中華民國歷史是否斷了一段？」

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