彭淮南批一例一休？林全：過去規定也變一例一休問題

2017-03-24 10:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於「一例一休」政策爭議，中央銀行總裁彭淮南認為「我們勞動市場可以彈性更多一點」。行政院長林全強調，一例一休本身不會有沒彈性的問題，會沒彈性主要是立法院協商時增加不少規定，且過去一些缺乏彈性的規定也被拿出來批，也變一例一休的問題。

彭淮南昨於中央銀行理監事會議後，表示勞動市場要有彈性，但也要有安全，「我們勞動市場可以彈性更多一點」，提高勞工福祉的美意，最後可能適得其反，新加坡1979年「工資調整政策」最後失敗收場，台灣切勿重蹈覆轍。但被部分媒體解讀為批評一例一休。

林全受訪被問及此事，先強調「我沒看到彭總裁這樣講，他是看到媒體這樣登的啦！」並隨即重申「一例一休本身不會有沒彈性的問題」，會沒彈性主要是在修法過程中，立法院於協商時增加不少規定，被認為缺乏彈性或難以解釋清楚。

林全也認為，過去《勞動基準法》一些缺乏彈性的規定也被拿出來批評，如今也變成是一例一休的問題，但不必去追究是誰或為何有此立法，要面對現有困難，盡量在減少勞工工時、維持勞工生活及工作品質情況下，也讓企業界能有彈性，磨合需要時間，「我們也在努力了」。