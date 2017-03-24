獨家》P-3C反潛機實彈射擊演練 嚇阻中國潛艦

空軍日前進行P-3C反潛機實彈演練。圖為空軍舉行基地開放活動時，P-3C反潛機對外展示。（記者羅添斌攝）

2017-03-24 09:55

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍P-3C反潛機機隊將在今年7月全數到齊，並由總統蔡英文主持成軍典禮，據軍方高層官員今天透露，為了有效嚇阻中國潛艦，驗證P-3C反潛機戰力，空軍已在日前進行P-3C反潛機包括反潛魚雷、深水炸彈等的實彈射擊（投擲）演練，模擬P-3C反潛機偵測到中國潛艦後，投擲反潛魚雷及深水炸彈，以擊退潛艦或是迫使中國潛艦上浮。

我國向美國採購12架P-3C反潛機，第12架機將在今年7月交機返國，代表12架機全數到齊，P-3C反潛機機隊也將成軍，象徵反潛機機隊已具有完整戰力。

高層官員今天說，過去不斷有傳言指稱我國採購的P-3C反潛機無法掛彈，沒有辦法對中國潛艦產生嚇阻及攻擊效果，但這些都是不實的傳言，「P-3C反潛機進行實彈射擊演練，就是最好的澄清」。

P-3C反潛機機上有多個武器掛載點，機腹內也配置各式武器彈藥空間，可掛載MK-46反潛魚雷、魚叉反艦飛彈、MK-54深水炸彈等等。

官員透露，空軍已在日前進行P-3C反潛機的各項實彈射擊及投擲演練，模擬P-3C反潛機在台灣周邊海域偵測到疑似中國潛艦的活動蹤跡，因此分別發射及投擲MK-46反潛魚雷，以及MK-54深水炸彈等武器，對疑似中國潛艦的水下目標進行攻擊，實彈演練的成效相當令人滿意。

官員表示，P-3C反潛機在兵力運用上，就是為了要降低中國潛艦對台灣的威脅，以及維護我國主要港口對外航運暢通為目的，配合海空兵力，構成綿密的作戰體系，平時是於台灣週邊海域實施區域及重點巡邏，對相關海域水面及水下目標進行監控及偵測，戰時則依作戰計畫執行任務，確保國家安全。