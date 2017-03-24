新北不滿意「前瞻計畫」 林全：不可能全盤接受

2017-03-24 09:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院昨公布「前瞻基礎建設計畫」後，新北市政府表示「不滿意」，行政院長林全指出，並非沒納入新北軌道建設，很多縣市都有提，但不可能全盤接受，新北所提的三段中有兩段很久僅開工沒動工，因此才要藉此次加速進行。

對於「前瞻基礎建設計畫」軌道建設部分，新北市府發言人張其強表示，新北所盼延伸、擴充的後續建設都沒納入，新北「並不滿意」、感到失望；對於已核定的三鶯線502億元、淡海輕軌153億元、新北安坑輕軌166億元，張其強則認為，「這不是前瞻，只是在回顧。」

林全今於立法院受訪指出，並非沒納入新北市好幾個軌道建設，很多縣市都有提，不可能全盤接受，行政院也得選擇應該要做的，新北市所提的三段，其中兩段很久以來僅開工未動工，另一段雖已開工，但品質上還有爭議，因此才要藉此加速進行，也盼交通部協助了解。

林全接著指出，對於捷運迷思，地方捷運計畫很多，但要考量其主要功能是紓解平面道路的壅擠與空汙問題，若要施作須有一定交通需求量，才能維持營運，以過去台北、高雄案例，一旦捷運網路形成功能，帶起的運量能維持平衡並消弭平面道路壅擠，就算成功。

林全強調，若上述角度評估，有些（軌道建設）有給有些沒給，主要是考慮最後能否維持（營運），至於有人認為太多、有人認為太少，就留給專家討論。