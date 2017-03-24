| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪傷癒歸隊繳13分 籃網首度2連勝（影音） 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

新北不滿意「前瞻計畫」 林全：不可能全盤接受

2017-03-24  09:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院昨公布「前瞻基礎建設計畫」後，新北市政府表示「不滿意」，行政院長林全指出，並非沒納入新北軌道建設，很多縣市都有提，但不可能全盤接受，新北所提的三段中有兩段很久僅開工沒動工，因此才要藉此次加速進行。

對於「前瞻基礎建設計畫」軌道建設部分，新北市府發言人張其強表示，新北所盼延伸、擴充的後續建設都沒納入，新北「並不滿意」、感到失望；對於已核定的三鶯線502億元、淡海輕軌153億元、新北安坑輕軌166億元，張其強則認為，「這不是前瞻，只是在回顧。」

林全今於立法院受訪指出，並非沒納入新北市好幾個軌道建設，很多縣市都有提，不可能全盤接受，行政院也得選擇應該要做的，新北市所提的三段，其中兩段很久以來僅開工未動工，另一段雖已開工，但品質上還有爭議，因此才要藉此加速進行，也盼交通部協助了解。

林全接著指出，對於捷運迷思，地方捷運計畫很多，但要考量其主要功能是紓解平面道路的壅擠與空汙問題，若要施作須有一定交通需求量，才能維持營運，以過去台北、高雄案例，一旦捷運網路形成功能，帶起的運量能維持平衡並消弭平面道路壅擠，就算成功。

林全強調，若上述角度評估，有些（軌道建設）有給有些沒給，主要是考慮最後能否維持（營運），至於有人認為太多、有人認為太少，就留給專家討論。

廣告
  • 對於新北市對前瞻基礎建設計畫結果不滿意，行政院長林全強調，並非都沒核定新北市的軌道建設，對地方所提內容，行政院不可能全盤接受。（記者鄭鴻達攝）

    對於新北市對前瞻基礎建設計畫結果不滿意，行政院長林全強調，並非都沒核定新北市的軌道建設，對地方所提內容，行政院不可能全盤接受。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設計畫 新北市 林全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：新北不滿意「前瞻計畫」 林全：不可能全盤接受


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.