大巨蛋復工路難行 網媒爆遠雄因「他」不想配合北市府

大巨蛋拖了兩年多，終於傳出短期內可望復工的消息，不過卻又傳出遠雄無意與市府配合。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-24 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋拖了兩年多，終於傳出短期內有望復工的消息，但卻又傳出遠雄無意與市府配合，因為遠雄認為市府「上下想法不一致」，市長室雖想蓋好大巨蛋，但都發局長林洲民卻不這樣想，使得大巨蛋復工之路，再添變數！

日前傳出大巨蛋可望在5月底前完成都審程序，如果順利變更建照，取得復工令，大巨蛋最快明年中可蓋好。不過現在傳出遠雄無意與市府配合，使得想趕快處理好大巨蛋的北市府頗為著急，甚至姿態放軟。

《上報》報導，遠雄企業團發言人楊舜欽指出，會在4月向市府遞件申請復工，並強調「該改的都改了，都審時將寸步不讓」，如果市府不想蓋，遠雄也不會陪市府再耗下去，不蓋就請市府鑑價買回，也仍會就工期延宕使遠雄損失的部分，繼續與市府打官司。

報導指出，遠雄認為，市長室想蓋好大巨蛋，但林洲民卻不這樣想。對此市府高層也告訴遠雄，請他們「多包容」。