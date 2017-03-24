| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪傷癒歸隊繳13分 籃網首度2連勝（影音） 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

大巨蛋復工路難行 網媒爆遠雄因「他」不想配合北市府

大巨蛋拖了兩年多，終於傳出短期內可望復工的消息，不過卻又傳出遠雄無意與市府配合。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-24  09:09

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋拖了兩年多，終於傳出短期內有望復工的消息，但卻又傳出遠雄無意與市府配合，因為遠雄認為市府「上下想法不一致」，市長室雖想蓋好大巨蛋，但都發局長林洲民卻不這樣想，使得大巨蛋復工之路，再添變數！

日前傳出大巨蛋可望在5月底前完成都審程序，如果順利變更建照，取得復工令，大巨蛋最快明年中可蓋好。不過現在傳出遠雄無意與市府配合，使得想趕快處理好大巨蛋的北市府頗為著急，甚至姿態放軟。

《上報》報導，遠雄企業團發言人楊舜欽指出，會在4月向市府遞件申請復工，並強調「該改的都改了，都審時將寸步不讓」，如果市府不想蓋，遠雄也不會陪市府再耗下去，不蓋就請市府鑑價買回，也仍會就工期延宕使遠雄損失的部分，繼續與市府打官司。

報導指出，遠雄認為，市長室想蓋好大巨蛋，但林洲民卻不這樣想。對此市府高層也告訴遠雄，請他們「多包容」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 楊舜欽 遠雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：大巨蛋復工路難行 網媒爆遠雄因「他」不想配合北市府


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.