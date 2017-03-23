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324政院暴力驅離事件3週年 前立委周倪安籲追真相

2017-03-23  23:48

〔即時新聞／綜合報導〕324行政院暴力驅離事件將滿3週年，至今真相未明，當時也受到暴力攻擊的前立委周倪安呼籲，「3年了！司法迄今還未給當年受害民眾一個公道」。

台灣團結聯盟23日於台北地院門口召開記者會，周倪安以自訴人的身分出席準備庭。被告人包括當時的行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警局長黃昇勇及前中正第一分局分局長方仰寧等人。周倪安表示，這些暴力首腦，才是真正該負責的人，但是323、324暴警毆民案已經過了3年了，至今還在開準備程序庭！

周倪安說，政黨已經輪替，但是3年前那些在街頭為了對抗國民黨黑箱政治的青年們，遭受國家的不當暴力對待，至今卻未見政府啟動行政調查，司法也未能還給他們一個公道。

周倪安說，蔡英文政府上任快1年，怎麼也和馬政府一樣對這些受害者不聞不問，不給真相？反觀香港，即使已是中國的一部分，但是香港最近判了7位暴打社工員的警察各2年刑期，足見其司法獨立性尚存；香港法官說執行公權力的員警這樣毆打人民是對不起納稅的人民，而香港的官員更表示那些員警的行為讓香港蒙羞。

周倪安強調，台灣難道比香港不如？她呼籲蔡政府立即啟動行政調查，還給所有受害學生及民眾一個公道！

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  • 324行政院暴力驅離事件將滿3週年，至今真相未明，當時也受到暴力攻擊的前立委周倪安（圖中）呼籲，「3年了！司法迄今還未給當年受害民眾一個公道」。（台聯提供）

    324行政院暴力驅離事件將滿3週年，至今真相未明，當時也受到暴力攻擊的前立委周倪安（圖中）呼籲，「3年了！司法迄今還未給當年受害民眾一個公道」。（台聯提供）

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