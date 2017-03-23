前瞻基礎建設 新竹縣爭取161億多預算

2017-03-23 23:35

［記者黃美珠／竹縣報導］爭搶前瞻基礎建設，新竹縣政府除了跨縣市的：浪漫台3線跨域計畫、大新竹輕軌等，另外提出了6大類、29案，總共高達161億多的前瞻基礎建設計畫經費，目前正等待中央核定中。

新竹縣政府所提的建設案如下：

交通建設類：台68線延伸工程（南寮竹東快速道路延伸至竹東軟橋新闢道路工程）等共7案，116億189萬元。

文化建設類：再造歷史現場專案～新竹縣竹北六家水圳文化景觀再現計畫等共3案，14億5700萬元。

水環境營造類：新豐坡頭漁港整體開發暨遊艇碼頭興建計畫等共3案，7億5740萬元。

數位建設類：新竹縣數位科技基礎建設等共3案，1億5300萬元。

綠能環保類：建置國際環境教育園區等共3案，13億1500萬元。

其他類：夢想館（婦幼館提升計畫）共10案，總共8億5490萬元。

縣府表示，由新竹市政府主導的大新竹輕軌總計畫經費300億元中，新竹縣境內的建設大約100億元。因由新竹市政府辦理可行性評估，所以由市政府主政，但是計畫中包含了竹北舊市區到新竹高鐵站之間，所以這個工程的獲核定，新竹縣鄉親也將受益。

至於浪漫台3線部分，縣府表示因為屬於跨縣市的跨域計畫，已經確知中央核定了，但還沒有細分各縣市的分配比例。這個部分新竹縣政府將之列入文化建設類，爭取10.4億元建設新竹縣。

而高達116億元的交通類經費，縣府提出包含了配合中山高竹北交流道改善工程而規劃的光明6路地下化工程。另外福爾摩莎高寶山交流道的聯絡道（竹43線）拓寬、寶山鄉停車場興建案、省道台1線替代道路、以及台68線快速道路延伸到竹東軟橋段等都在內。

文化建設除了浪漫台3線，也提出六家水圳文化景觀再現、新埔宗祠博物館計畫。

水環境的營造計畫開發新豐鄉坡頭漁港外，也希望有機會利用頭前溪高灘地興建簡易棒壘球場等，並在竹北豆子埔溪進行景觀工程。

數位建設則想整合新竹縣體育場、館監視系統、建立4G智慧寬頻應用城等。綠能環保計劃建置國際環境教育園區，並打造區域資源循環示範園區及產業體系等。