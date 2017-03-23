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前瞻建設 張榮豐：「拼經濟」重演老套

2017-03-23  23:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天拍板通過「前瞻基礎建設特別條例」草案，將向立法院提出總額逾8800億元的8年特別預算，前國安會副秘書長張榮豐在臉書貼文呼籲蔡政府，計畫應有「事前理性計算、周詳規劃與嚴格篩選」與「事後公平獎懲與無情淘汰」，並應記取前兩位總統的教訓。

張榮豐說，「前瞻基礎建設計畫」顯然又是個「口號綁項目」，取代策略規劃的老招。台灣為什麼一提「拼經濟」，就一再重演這種老套？他認為是「學者從政」，加上2000年以來，政府公共政策大量委託學者規劃所致。

張榮豐解釋，一談到「拼經濟」，「學院派」的政府不是照搬教科書理論，就是以「口號綁項目」，甚至拿「舊項目換貼標籤」來湊數。例如用擴大公共建設來「拼經濟」，背後是凱因斯學派思維，希望透過乘數效果擴大內需，而達到經濟成長的目的。不做調研，不了解台灣社會，就會搞出失敗的消費券政策。

張榮豐指出，扁馬政府以「公共投資促進經濟發展」或「治水」為名，規避公共債務法限制，編列特別預算達1兆1千533億元，但舉債拚經濟效果不彰，留下了108個「蚊子館」，以及53個正在長大的「孑孑館」。

張榮豐建議，「前瞻基礎建設」在規劃階段須要做紮實的調研，充分瞭解台灣各種和公共工程相關的「舊慣」或「陋習」；此外，「前瞻」必須來自確實評估未來的政策環境，同時發展政策的願景和目標圖像。

張榮豐強調，若沒有願景和目標，就像一艘沒有目的地，沒有導航系統的船，才會淪為目前這種「口號綁項目」的做法。而「前瞻基礎建設」執行期長達8到10年，必須從願景圖像逆序回推出「前瞻基礎建設」的全般策略。

張榮豐認為，「前瞻基礎建設」分中央各部會及地方城鄉建設，仔細檢視其計畫，可發現一部分是原本就在執行的項目，換個標簽拿來充數；一部分是地方首長的競選口號，另一部分是總統的競選政見。這些「拼湊」的公共建設項目，必須嚴格篩選其計畫，同時做好監督與獎懲機制。

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  • 前國安會副秘書長張榮豐在臉書上發文批評，「前瞻基礎建設計畫」顯然又是個「口號綁項目」，取代策略規劃的老招。（圖擷自臉書）

    前國安會副秘書長張榮豐在臉書上發文批評，「前瞻基礎建設計畫」顯然又是個「口號綁項目」，取代策略規劃的老招。（圖擷自臉書）

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