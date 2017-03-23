日本對台機構正名 綠委說出背後磋商秘辛
2017-03-23 23:36
〔即時新聞／綜合報導〕日本對台機構今年1月起正名「日本台灣交流協會」，被視為台日1972年斷交以來最大突破，而我國對日窗口亞東關係協會也研擬改名為「台灣日本關係協會」。立委羅致政透露，台日對口單位改名其實雙方早已講好，是同時進行磋商，而非日本改了我方才改，但有些事情只能做不能說，否則欲速則不達。
外交及國防委員會的民進黨立委羅致政在23日「政經看民視」節目中，為民進黨政府的外交政策辯護時表示，先前日本對台機構正名為日本台灣交流協會，有人質疑台灣對日本的機構為何不改，他回應「你怎麼知道我們沒有在做？」，而目前我國對日機構已研擬改為「台灣日本關係協會」，全案呈報待行政院，近期就會核定。
羅致政強調，當時大家看到日本方面改名，其實雙方是同時磋商，並非日本改了我方才配合，雙方都講好了，但很多事情能做不能說，或要到某個時間點才能說，如果太早說出來恐「呷緊弄破碗」，日本可能就縮回去了；而如果我方先改名，變成日本像是被我們逼著改，日本也不願意，一定有先後次序。
羅致政表示，外交有很多細膩的東西，不能蠻幹硬幹，他們掌握的訊息絕對比外界了解的多。他舉例，我駐美代表出席美國主導的反IS聯盟會議，在宣布之前沒人知道，其實事前做了非常長時間的準備，外交委員會也數度被告知，但不能對外講。
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