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吳敦義批前瞻計畫 「幾乎都在綠色執政縣市」

2017-03-23  21:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前副總統吳敦義今天批評前瞻基礎建設幾乎都在綠色執政縣市，他奉勸蔡政府現在用的是中華民國的錢，要一本大公無私，不要分黨派，應依所需要狀況，打破瓶頸。

高雄地區為支持吳敦義參選國民黨主席，今晚在「四海一家」餐廳舉辦團結大會，吳敦義應媒體詢問發表對前瞻基礎建設看法。

他表示，如果是為了拚經濟，做重要而有利民生的需求，應該支持，但他話鋒一轉說，現在看來民進黨提出的偉大建設，並不符合前瞻的標準，例如台北到基隆的輕軌，是附託在台鐵軌道上，不符合輕軌或捷運理論。

吳敦義說，建設應急其所急，要有真正需求，能造福民眾、打開瓶頸，讓交通能更便捷，帶動經濟一起提升，若只是為了建設而建設，恐會招來不同評價。

他說，前瞻基礎建設幾乎都在綠色執政縣市，國民黨執政時從沒有如此狹窄觀點跟胸襟，並舉他民國100年擔任行政院長期間風調雨順，因而將剩餘的100餘億元分配給各縣政府為例，奉勸蔡政府建設不要分綠色或藍色執政。

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  • 吳敦義今天到高雄參加團結大會，批前瞻建設都在綠色執政縣市。（記者洪臣宏攝）

    吳敦義今天到高雄參加團結大會，批前瞻建設都在綠色執政縣市。（記者洪臣宏攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 前瞻基礎建設特別預算案 前瞻基礎建設計畫 前瞻計畫 吳敦義 國民黨主席選舉
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