平沼糾夫二度中風 王金平探視

2017-03-23 20:47

〔記者邱燕玲／台北報導〕前立法院長王金平率國親立委訪日，今早先與日本外務副大臣岸信夫（安倍首相胞弟）舉行早餐會，會中針對台灣加入日方倡議之東亞地區經濟夥伴協定（EPA）及爭取日方支持我國參加國際組織、沖之鳥海域捕魚爭議等台日重要議題交換意見。隨後再與「日華議員懇談會」會長平沼赳夫、自民黨青年局分別會面。晚間再參與日華懇歡迎晚宴，雙方互動熱絡。

「日華議員懇談會」現有290名會員，佔日本全體國會議員四成以上，是日本國會歷史最悠久的對外交流組織。台灣與日本長時間透過該會建立良好溝通管道，是立法院推動國會外交的重要夥伴之一。現任會長平沼赳夫多年與台灣友好，與台灣建立深厚的友誼，也是包含王金平院長等人在內的多年摯友。平沼糾夫目前雖因二度中風身體抱恙，仍堅持接見訪團，令人感動，我方也一再對平沼會長表達關心與祝福。

昨（22）日上午訪問團也拜會自民黨籍議員石破茂，隨後分別參加「日本台灣交流協會」會長大橋光夫舉辦之歡迎午宴、拜會日本副總理麻生太郎，晚間則與「日本維新之會」餐敘。

參訪團在日期間，至今已分別與日本政府、國會與各主要政黨進行會面。除了維繫過往王金平擔任立法院長任內與日方建立之友好情誼，也透過面對面的意見交換，期望減少台日雙方於各重大議題上之歧見，促進中華民國政府、在野黨與日方之友好關係。同時也與日方青年政治領袖進行交流，為台日雙邊長久、穩定之友誼奠定基礎。

參訪團預定於24日上午結束在日參訪行程後，於台灣時間傍晚返抵松山機場。