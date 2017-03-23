爭取北基運輸20年終有譜 林右昌：中央對基隆有信心
2017-03-23 20:31
〔記者張凱翔／台北報導〕基隆市長林右昌今接受「POP大國民」專訪，林右昌說，廿年來北、基之間沒有捷運是因技術和經費的問題，「但最重要的是中央政策沒拍板」。以前每任基隆市長都有爭取捷運，評估下來預算要花三百多億到九百多億，評估報告疊起來有五、六十公分、花了六千多萬都沒成，這次是有中央支持才可以過關，因為中央現在對基隆的執行力有信心。
輕軌對基隆有什麼幫助？林右昌說，輕軌將來會延伸進基隆內連結市內交通；正在建設的西四、五、六號碼頭將蓋會展旅運智慧大樓，輕軌連接北市和基隆後，國際廠商在南港展覽館展完後就會到基隆開會，也拓展基隆觀光經濟。另外，連接國道、省道與市內公車的城際轉運站預計兩年內完工，而西岸東岸間的接駁也正在研議電動的「無人車系統」。
林右昌表示，希望將郵輪、會展這些新的產業帶回到基隆，此外也就社會住宅、快捷公車、捷運基隆接南港，和台北市長柯文哲交換過意見，為的就是翻轉基隆。
至於有民眾質疑廿年來基隆想要的是捷運，怎麼換來輕軌？林右昌說，輕軌也是捷運系統的一種，但在預算上更可行，捷運要花三百多億到九百多億元，輕軌只需六十億元經費，還有十九億元可以做旅運智慧大樓，加開台鐵班次不可行，是因台鐵南港站的地下閘道只有兩軌，多的班次進不去，再加上爬坡斜率這些技術問題，所以最後決定改用輕軌。
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