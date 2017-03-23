| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國5發生5車連環追撞車禍 南下路段受阻 唐飛摔倒送醫急救 竟和辜成允同地點 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

與柯P爭市長讓國民黨得利？ 民進黨：別擔心

2017-03-23  20:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對2018年地方首長選舉，民進黨選對會決定非執政縣市將透過徵召產生人選，外界好奇是否意謂民進黨在北市將自推人選與柯文哲競爭？民進黨台北市黨部主委黃承國對此表示，民進黨與柯文哲最後只會有一個人出來，不用擔心。

黃承國接受《民視新聞》訪問表示，民進黨在台北市如果徵召人選，還是會跟柯市長方面協調，不會兩個人出來讓國民黨得利，這點不用擔心。記者詢問，最後只會有一個人出來？黃承國說「對，會協調」，如果市長民意很高的話，當然不會有人挑戰。

報導指出，民進黨與柯文哲在2018年台北市長選舉的競合，可能比照2014年的二階段整合模式，民進黨確定人選後再與柯文哲整合，產生最後參選人。

廣告
  • 台北市長柯文哲在2018年選舉將與民進黨如何競合，受到關注。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲在2018年選舉將與民進黨如何競合，受到關注。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018選舉 柯文哲 民進黨 民進黨選舉對策委員會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：與柯P爭市長讓國民黨得利？ 民進黨：別擔心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.