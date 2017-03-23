與柯P爭市長讓國民黨得利？ 民進黨：別擔心
2017-03-23 20:02
〔即時新聞／綜合報導〕針對2018年地方首長選舉，民進黨選對會決定非執政縣市將透過徵召產生人選，外界好奇是否意謂民進黨在北市將自推人選與柯文哲競爭？民進黨台北市黨部主委黃承國對此表示，民進黨與柯文哲最後只會有一個人出來，不用擔心。
黃承國接受《民視新聞》訪問表示，民進黨在台北市如果徵召人選，還是會跟柯市長方面協調，不會兩個人出來讓國民黨得利，這點不用擔心。記者詢問，最後只會有一個人出來？黃承國說「對，會協調」，如果市長民意很高的話，當然不會有人挑戰。
報導指出，民進黨與柯文哲在2018年台北市長選舉的競合，可能比照2014年的二階段整合模式，民進黨確定人選後再與柯文哲整合，產生最後參選人。
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