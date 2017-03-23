現任優先？綠營彰化縣長、市長都說話了‧‧‧
2017-03-23 19:41
〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨「選舉對策委員會」召集人陳明文昨天否認「現任優先」的說法，引發綠營高度關注，各界也各有不同解讀。
對此，彰化縣長魏明谷今天強調，由黨主席提名，中執會通過，還是等於「沒有初選」。
不過，彰化市長邱建富則表示，黨中央應該要以勝選為原則，如果提名不當，黨中央要負全責，尤其是針對民調末段班的縣市，應該要審慎考慮。
而綠營支持者也有不同看法，有人認為「民調不妥」，因為一旦民調，就會造成傷害。
但也有人認為，選舉就是要求勝選，人選就是最重要的事，黨主席要提名，就應該聽聽民意的聲音，尤其彰化縣長這場選舉，民進黨有不能輸的壓力，這攸關下次總統大選的選情，應該審慎再審慎。
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