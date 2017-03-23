| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國5發生5車連環追撞車禍 南下路段受阻 唐飛摔倒送醫急救 竟和辜成允同地點 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

竹市50億大車站計畫 納入政院前瞻基礎建設項目

新竹市府提出的50億元大車站計畫獲納入行政院前瞻基礎建設項目內。（記者洪美秀攝）

2017-03-23  19:34

［記者洪美秀／新竹報導］行政院長林全宣佈前瞻基礎建設將啟動4年1兆元的國內重大經濟建設發展經費計畫，新竹市政府依此提出5大項、超過275億元的專案全額補助計畫，包括50億元的新竹大車站改造及200億元的新竹輕軌系統、7億元的棒球場新建、15億元的國際展演中心暨客家會館和5億元的新竹漁人碼頭計畫。

其中新竹市府所提的大車站計畫、大新竹輕軌計畫都已列入前瞻基礎建設的「軌道建設」計畫項目內。至於「水環境」項目的新竹漁人碼頭計畫和「城鄉建設」項目的棒球場新建、客家國際展演中心等3案也獲中央原則承諾，但因屬競爭型補助計畫，將等中央主管機關公布相關辦法後，市府就會提出申請。

新竹市長林智堅說，竹市所提的5大計畫中，進行城市軸線翻轉的「大車站」計畫，總經費50億元，將規劃興建「跨站平台」，在不影響現有車站與鐵軌位置的前提下，作為取代「鐵路立體化（高架、地下化）」等高成本的替代方案。

林智堅說，「跨站平台」會引進休閒娛樂、百貨等商業活動，期許縫合前後站發展、活絡後站國有土地，並結合鐵、公路達到無縫轉乘、運輸與商業效益。

林智堅說，大車站計畫不需徵收土地或進行都市計畫變更，土地以現有台鐵及國有地為主，時程上3到4年就可完成，只要政院核定經費，市府有信心結合國定古蹟新竹車站，將讓新竹市成為國際城市。

除大車站計畫，為紓解新竹科學園區、新竹縣竹北市及新竹市交通的城市輕軌系統，市府也提出200億元的大新竹輕軌系統興建計畫，期許結合新竹縣和科學園區做規畫，紓解大新竹及園區的交通，發揮效益。

此外，可容納3000-5000人的國際展演中心暨客家會館和棒球場拆除重建、新竹漁人碼頭計畫，因屬競爭型的城鄉建設補助項目，行政院原則上同意，等補助辦法公佈後，就會提出申請。

廣告
  • 新竹市棒球場新建計劃獲行政院前瞻基礎建設計劃原則上支持，待公佈辦法就可提出申請。（記者洪美秀攝）

    新竹市棒球場新建計劃獲行政院前瞻基礎建設計劃原則上支持，待公佈辦法就可提出申請。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設 大車站 林全 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：竹市50億大車站計畫 納入政院前瞻基礎建設項目


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.