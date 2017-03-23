竹市50億大車站計畫 納入政院前瞻基礎建設項目
新竹市府提出的50億元大車站計畫獲納入行政院前瞻基礎建設項目內。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］行政院長林全宣佈前瞻基礎建設將啟動4年1兆元的國內重大經濟建設發展經費計畫，新竹市政府依此提出5大項、超過275億元的專案全額補助計畫，包括50億元的新竹大車站改造及200億元的新竹輕軌系統、7億元的棒球場新建、15億元的國際展演中心暨客家會館和5億元的新竹漁人碼頭計畫。
其中新竹市府所提的大車站計畫、大新竹輕軌計畫都已列入前瞻基礎建設的「軌道建設」計畫項目內。至於「水環境」項目的新竹漁人碼頭計畫和「城鄉建設」項目的棒球場新建、客家國際展演中心等3案也獲中央原則承諾，但因屬競爭型補助計畫，將等中央主管機關公布相關辦法後，市府就會提出申請。
新竹市長林智堅說，竹市所提的5大計畫中，進行城市軸線翻轉的「大車站」計畫，總經費50億元，將規劃興建「跨站平台」，在不影響現有車站與鐵軌位置的前提下，作為取代「鐵路立體化（高架、地下化）」等高成本的替代方案。
林智堅說，「跨站平台」會引進休閒娛樂、百貨等商業活動，期許縫合前後站發展、活絡後站國有土地，並結合鐵、公路達到無縫轉乘、運輸與商業效益。
林智堅說，大車站計畫不需徵收土地或進行都市計畫變更，土地以現有台鐵及國有地為主，時程上3到4年就可完成，只要政院核定經費，市府有信心結合國定古蹟新竹車站，將讓新竹市成為國際城市。
除大車站計畫，為紓解新竹科學園區、新竹縣竹北市及新竹市交通的城市輕軌系統，市府也提出200億元的大新竹輕軌系統興建計畫，期許結合新竹縣和科學園區做規畫，紓解大新竹及園區的交通，發揮效益。
此外，可容納3000-5000人的國際展演中心暨客家會館和棒球場拆除重建、新竹漁人碼頭計畫，因屬競爭型的城鄉建設補助項目，行政院原則上同意，等補助辦法公佈後，就會提出申請。
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