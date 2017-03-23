忙燈會漏提前瞻計畫？雲林縣政府：哪有可能！

雲林縣政府積極推動將台西養殖專區轉型為綠能專區。（記者林國賢攝）

2017-03-23 19:11

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕行政院推出4-8年8000億元前瞻計畫，傳聞雲林縣因為忙著辦台灣燈會而來不及提出；雲林縣政府晚間澄清指出，「哪有可能！」縣府共提出合計超過52億元的多項計畫，只是獲核准的金額只有近30億元，不如預期，絕不可能因為舉辦燈會就漏提計畫。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，行政院推出總體基礎建設前瞻計畫，縣府一忙完2017臺灣燈會後，縣長李進勇就帶領多位一級主管向中央提出未來後續4至8年雲縣府的施政報告，規劃結合中央總體基礎建設政策，積極向中央爭取建設經費總計52億6260萬元預算。

張凱傑指出，縣府提出的4大亮點建設計畫包括「綠能首都旗艦計畫」，以推動台西綠能專區為發展主軸，活化閒置土地及房舍空間建置綠色能源；「水環境生態永續發展」，除發揮滯洪功能外，更整合溼地風景區、人文歷史特色，發展親水綠帶及觀光產業。

還有「雲林微笑曲線」，推動雲林虎尾糖廠觀光列車計畫，以虎尾糖廠再活化、區域資源的整合，帶動周邊鄉鎮市觀光效益；「程式邏輯訓練學校計畫」，用來培育並留住跨領域與具創新思維人才。

張凱傑表示，行政院前瞻計畫5大項目縣府爭取到其中4大項，但總金額未如預期，縣府正加緊擬定其他項目需求，積極再向行政院爭取更多經費。