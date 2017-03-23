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不能漏花蓮！立委籲評估花蓮也蓋輕軌

立委要求評估花蓮市區蓋輕軌的可能性。圖為淡海輕軌。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-03-23  19:07

〔即時新聞／綜合報導〕行政院「前瞻基礎建設計畫」納入多項軌道建設項目，包括基隆市、大新竹地區、台南市都將有輕軌路網。出身花蓮的原住民立委高潞・以用質疑，政府完全沒有考慮花蓮市區域內的公共運輸需求，呼籲評估花蓮市區蓋輕軌的可能性。

高潞・以用今天在立法院交通委員會表示，東西交通運輸系統明顯失衡，花蓮市的人口密度與新竹市和基隆市相差不多，而德國城市若超過20萬人就會有輕軌，大花蓮人口超過20萬，政府卻只考慮花蓮的聯外交通，而忽略區域內運輸。

高潞批評，政府在思考全台灣的公共運輸時，完全沒有思考花蓮的需求；她詢問交通部長賀陳旦，花蓮到底要怎樣的公共運輸？夠不夠資格蓋輕軌？

賀陳旦答詢表示，局部地區或許能養出適當的系統，但若這個局部地區只是3、5公里範圍，系統不成為規模也很難維持下去，目前花蓮用傳統的公車和DRTS（需求反應式運輸服務）培養運量，還是最實際的做法。但在高潞要求下，賀陳旦也允諾，把輕軌當作其中一個思考項目，不排除這些技術系統。

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 花蓮 賀陳旦 輕軌 高潞・以用
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