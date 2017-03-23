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民進黨選「諸事不宜」日開全代會 原來有挑過！

2017-03-23  18:05

〔即時新聞／綜合報導〕 民進黨選擇7月22日「諸事不宜」的日子，在台北市國際會議中心舉行今年的全國黨代表大會，討論2018年縣市長提名辦法。民進黨秘書長洪耀福今天表示，因為怕好日子，拈香、迎娶等行程太多，黨代表無法出席，所以特別找一天「諸事不宜」的日子，召開全代會。

綜合媒體報導，為何選「諸事不宜」的日子來開全代會？洪耀福解釋說，其實全代會舉行的時間，農曆7月是最適合的日子，因為是鬼月不適合做任何事，大家大多不用跑攤，比較有空，為了讓黨代表都能有時間北上出席全代會，今年特別看農民曆挑了一個「諸事不宜」的日子，這樣民代比較不用跑攤，就有時間來開會。

民進黨中常委、中執委、黨代表與地方主委、地方黨代表等黨職任期2年，以往大多選擇在5月中旬進行黨代表等公職直選，並在7月召開全代會進行中執委、中常委改選。

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  • 民進黨秘書長洪耀福表示，今年黨代表大會還特地看農民曆挑日子。（資料照，記者劉信德攝）

    民進黨秘書長洪耀福表示，今年黨代表大會還特地看農民曆挑日子。（資料照，記者劉信德攝）

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