炫臉書追蹤破10萬 網友諷郝龍斌：不謝爸爸？

2017-03-23 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席參選人郝龍斌在臉書上開心的分享臉書頁追蹤人數突破十萬人，並且表示「我真的很努力」，不過卻遭網友酸：「不謝爸爸？」

郝龍斌PO文表示：「遙遙落後、嚴肅無趣的郝龍斌粉絲團，終於等到破十萬粉絲了，但我真的很努力啊！不是了不起的數字，但更珍惜得來不易的每一個讚，謝謝大家。會繼續努力，長話短說、言之有物、真誠分享！」

PTT八卦板上的網友吐槽表示：「黨工開分身衝好友也是很累的，辛苦了」、「柱柱都有3x萬，這個幹市長多少年了呵呵」、「多少翻牆來的？」、「隨便一個都比你多，勝文都快30萬了」、「你先謝謝你爸吧」。