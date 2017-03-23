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2018綠營擬徵召 柯P：做好每天的事就是最好的準備

2017-03-23  16:31

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨選對會日前透漏2018雙北首長人選將以徵召為方向，台北市長柯文哲今出席雙北論壇時面對此事，則不改態度表示「你們怎麼問我答案都一樣，每天做好今天的事，做好每天的事情就是最好的準備。」

今有媒體提問，若民進黨決定徵召，派出自己的北市市長候選人，是否會影響柯文哲的備戰策略，柯文哲先是回答「這事要今天煩惱嗎？」再強調別人怎麼問，他的答案都一樣，就是每天做好今天的事，做好每天的事情就是最好的準備，並不斷低語「現在講還早啦、還早啦。」

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  • 台北市長柯文哲（左）、新北市長朱立倫（中）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議，兩人一同視察新莊棒球場設施。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲（左）、新北市長朱立倫（中）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議，兩人一同視察新莊棒球場設施。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 2018選舉 柯文哲 民進黨選對會
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