拆都更危樓案 柯P：不同意戶怪怪的
2017-03-23 16:19
台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（右一）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議，兩人一同視察新莊棒球場設施。（記者王藝菘攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕雙北論壇今於新北市新莊國民運動中心舉辦，新北市長朱立倫、台北市長柯文哲更一同視察世大運場館之一的新莊棒球場，柯文哲會後被問及長安西路都更案爭議，柯文哲脫口表示建商偷拆不對，但「不同意戶也是怪怪的。」並強調北市僅是執法、監督單位，一定是依法行政，「沒什麼好被告的。」
有媒體提問台北市都更申請代拆條件是否放寬？柯文哲回答沒有放寬，都更是一定要做，這種同意戶、不同意戶的爭執會把它制度化，每次遇到問題就把SOP修一修，修個幾次後應該就會比較合情合理。
對於長安西路危樓都更案爭議，張姓不同意戶表明將針對湮滅證據、圖利建商等五大罪狀，告北市都發局長林洲民，柯文哲表示，其實我們（指北市府）是執法、監督單位，沒什麼好被告的，一定是依法行政，不過建商偷拆是不對的，但不同意戶也是怪怪的，所以有時候就是需要協調。
相關影音 從4分26秒開始
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018徵召賴清德、游錫堃有譜 民進黨再與柯文哲合作？
- 林全拍板 拚經濟特別條例列最優先法案
- 調整農藥殘留量引議 國民黨團籲先「剋蟑滅鼠」
- 審兩岸監督條例 朝野互嗆卡關
- 選將爭南市長接班人 賴清德這麼說…
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 殺父逆子重考上醫大 疑父母不給讀釀殺機
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 頭份凌晨大火燒毀2層樓 獨居男全身燒燙傷
- 也是警察國家！女星怕吃牢飯 掀裙色誘警官
- 雙北論壇今登場 世大運邀「朱」開幕
- 泳裝胸罩改裝褲襠 瀕倒台廠創「騎」 蹟
- 倫敦國會恐攻 英國警方：可能為IS孤狼犯案
- 央行連3季維持利率不變 豪宅續控管
- 急偷渡？ 亞泥駁：新城礦場礦權依法展延
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 亞歷鮑德溫 化聲賤嘴萌娃
- 拒警盤查還連罵12句髒話 男子被上銬送辦
- 榮耀回故鄉 北港建國國中女排創雲林最佳績
- 三義知名木雕廠遭竊損失600萬 竟是友人搞的鬼
- 「赤兔馬罷工了！」 蘆洲警巧妙宣導反酒駕
- 生死2秒！警車追騎士撞2車4傷 影像曝光
- 中國為何強烈反薩德？ 專家：怕美國勢力延伸「後花園」
- ATM前被當成車手攔查 結果一樣進警局
- 摩鐵開毒趴太吵 警敲門他們竟躲到頂樓
- 翡翠水庫建專管 北市盼新北協助環評
- 電子轉診平台啟動 診所、醫院交流
- 經典賽》全明星陣容出爐！ 日本投手連4屆入選
- 美國麻辣女教師 放學後拿按摩棒與學生做愛
- 英議會外男子持刀攻擊 警方以恐攻處理
- 搭雙鐵遊集集 台北出發僅1800元
- 為大甲媽護駕 這7項須先知
- 每坪130萬預售小豪宅 交屋竟淪毛胚屋
- 路透指央行擋匯入阻升 央行駁「完全是外行話」
- 南市週末夜熄燈1小時 賴清德錄短片響應
- 《健康充電站》心臟病衛教講座
- 遇見情敵份外眼紅 醋男烙人持球棒錢櫃打人
- 經典賽》奪冠退意不變 美國總教練李蘭辭職
- 蒙特婁小型飛機相撞
- 馮迪索喇舌莎莉賽隆 《玩命8》唐老大變反派
- （影音）「床事」甜蜜蜜 李寶英池晟合體放閃
- 《中英對照讀新聞》A company has created scentless fragrances that smell different on each wearer 一家公司創造無味香水使用者各有不同味道
- 高雄》路平祭新招 孔蓋全面下地減量
- 周董公開小周周畫作 有7000萬美金潛力
- 白紗新娘夢 女兒幫媽媽圓了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：拆都更危樓案 柯P：不同意戶怪怪的
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分