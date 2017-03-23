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拆都更危樓案 柯P：不同意戶怪怪的

台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（右一）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議，兩人一同視察新莊棒球場設施。（記者王藝菘攝）

2017-03-23  16:19

〔記者葉冠妤／新北報導〕雙北論壇今於新北市新莊國民運動中心舉辦，新北市長朱立倫、台北市長柯文哲更一同視察世大運場館之一的新莊棒球場，柯文哲會後被問及長安西路都更案爭議，柯文哲脫口表示建商偷拆不對，但「不同意戶也是怪怪的。」並強調北市僅是執法、監督單位，一定是依法行政，「沒什麼好被告的。」

有媒體提問台北市都更申請代拆條件是否放寬？柯文哲回答沒有放寬，都更是一定要做，這種同意戶、不同意戶的爭執會把它制度化，每次遇到問題就把SOP修一修，修個幾次後應該就會比較合情合理。

對於長安西路危樓都更案爭議，張姓不同意戶表明將針對湮滅證據、圖利建商等五大罪狀，告北市都發局長林洲民，柯文哲表示，其實我們（指北市府）是執法、監督單位，沒什麼好被告的，一定是依法行政，不過建商偷拆是不對的，但不同意戶也是怪怪的，所以有時候就是需要協調。

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  • 台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（右一）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（右一）出席「新北合作雙流平台」第3次市長成績會議。（記者王藝菘攝）

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