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談彭淮南 林全：沒有不喜歡 但也沒非常喜歡

2017-03-23  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今日率領部會首長召開記者會，針對「前瞻基礎建設計畫」進行說明。林全也談到他對央行總裁彭淮南的看法，坦言「沒有不喜歡，但也沒有把他當成非常喜歡的人。」

因有媒體指出，林全對彭淮南先前提出的擴張型經濟政策並不買單，被問到相關問題，林全解釋，「我沒有不喜歡彭淮南，但也沒有把他當成非常喜歡的人。」

林全說，彭淮南是一位非常熱心的官員，對公共政策有許多建議，包括對振興經濟也有許多看法，也有提出書面資料供他們參考。

林全也對所謂的擴張型經濟政策表達看法，強調無論是擴張型財政政策或貨幣政策，「都是大國玩的遊戲，不是小國玩的。」林全分析，台灣是一個經濟開放體，透過刺激需求帶動成長所產生的效果有限，加上把政府預算投入水中只為了擴張，實在太浪費。

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  • 行政院長林全今日率領部會首長召開記者會，針對「前瞻基礎建設計畫」進行說明。（記者劉信德攝）

    行政院長林全今日率領部會首長召開記者會，針對「前瞻基礎建設計畫」進行說明。（記者劉信德攝）

  • 央行總裁彭淮南。（資料照，記者簡榮豐攝）

    央行總裁彭淮南。（資料照，記者簡榮豐攝）

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