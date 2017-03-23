選將爭南市長接班人 賴清德這麼說…
2017-03-23 14:27
〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018台南市長選舉，前副市長顏純左及現任立委黃偉哲爭鋒「市長接班人」浮上枱面，對此，市長賴清德受訪表示，希望他們能夠好好溝通消弭誤會，「每位參選人都能得到我的祝福」，參選人的宣傳看板，他同樣樂意合照。
賴清德說，他是現任市長，任期屆滿後就必須交棒出去，不論是顏純左、黃偉哲或其他參選人，大家有何誤會講清楚就好，認真努力拚市政都是優秀人才，「每位參選人都能得到我的祝福」。
民進黨台南市長初選強強滾，包括現任立委葉宜津、陳亭妃、黃偉哲、林俊憲、王定宇及前副市長顏純左、前民進黨副秘書長李俊毅，街頭形象看板、網路宣傳或上媒體評論各搶曝光度。
顏純左日前主動爆料指某位參選人搶占他原來的街頭廣吿位置，與市長賴清德合照，支持者還操作棄保效應放風聲耳語說他不選了。顏純左澄清之外並強調自己參選理念與「市政無縫接軌」且獲得市長賴清德支持肯定。
被指涉的黃偉哲昨上「蔻蔻早餐」廣播節目受訪時，坦承顏指的就是他，同時澄清看板全委由廣吿公司依租約處理，也沒有放耳語風聲。黃偉哲暗指對方「莫非要掀起市長接班人之戰嗎？」每位參選人都可以說承繼賴清德的市政榮耀，「但是要請賴市長自己親自講」，不是參選人自己說了算！
黃偉哲說，自己的宣傳看板有100塊，也有其他選將高達700塊，顏的看板數「在我之上，不在我之下」。
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