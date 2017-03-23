台情侶登喜馬拉雅山失聯 外交部：協助家屬趕往當地
2017-03-23 13:28
〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣旅客梁聖岳與劉宸君於二月下旬赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行，卻與家人失聯近20天。外交部表示，我駐印度代表處已啟動通報協尋機制，全力搜尋兩人行蹤，但到目前為止沒有進一步消息。外交部發言人王珮玲說，已協助家屬辦妥相關文件、趕往尼泊爾了解情況。
梁聖岳與就讀東華大學的女友劉宸君日前赴尼泊爾喜馬拉雅山區步道健行，卻在二月底與家屬失聯。根據當地旅行社表示，因當地氣候多變，他們曾建議兩人應雇用當地嚮導，但兩人並未接受建議；原先兩人預計在3月10日與家人聯繫，卻在3月3日聯繫後便與家屬失聯，家屬於是在3月15、16日開始向外交部尋求協助。
王珮玲表示，家屬決定若22日還未接到兩人聯繫，就要前往當地尋人，外交部已協助家屬辦妥相關文件，並交代駐處就近給予協助。
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