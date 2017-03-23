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網友開始騷擾... 李永得女兒展現高EQ

李永得當時穿夾腳拖及黃色運動外套遭警盤查。（記者鄭景議翻攝）

2017-03-23  13:31

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得遭警盤查一事，引起網友熱烈討論，有人認同、有人批評，但李永得的女兒卻為父親抱屈，在臉書替父親說話，也吸引不少網友關注，李永得女兒面對網友對她的批評，展現EQ回應。

李永得女兒認為：「思辨是進步的起點。今天無論你我想法是否一致，議題多被關注和討論是好的，我自己也新學到了很多法律知識。我歡迎不同的聲音。」

但她透露，有網友開始騷擾她的臉書好友，她覺得這是沒必要的事情，如果網友們真的覺得「有志難伸」，歡迎留言給她發表看法。

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  • 李永得女兒的PO文。（圖取自臉書）

    李永得女兒的PO文。（圖取自臉書）

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