賴清德選新北？藍營：威逼小英為他量身打造

2017-03-23 13:08

〔記者蔡文居／台南報導〕對於台南市長賴清德是否會被徵召參選新北市長的議題，台南市議會國民黨團今天中午質疑無風不起浪，賴清德不斷拉高自己，藉著各種管道表示不屑參加初選，威逼蔡英文為他量身打造，要以徵召的方式參加新北市長選舉？

民黨進黨總召李退之則反駁國民黨團的指控並非事實。他說，就如市長所說，台南有很多重大建設推動中，目前他專心於市政，這應是台南市民之福，怎會有人又想要他走，又批他自抬身價，這根本是互相矛盾。市長的說法和民進黨黨內的機制並沒有衝突。國民黨從過去到現在的批評，前後檢視都自相矛盾，民進黨團支持市長專心推動市政，這絕對是市民之福。

國民黨團表示，賴清德6年做了什麼？光鐵路地下化計畫，不顧強烈反對硬是東移，摧毀400多個家庭，就讓台南鄉親認清賴清德把鄉親墊底，拉抬自己的真面目。這次又放出風向球，讓黨主席小英面對新北市要勝選的壓力下，不得不就範。國民黨議會書記長王家貞說，「請他不要再呼攏鄉親，要走就快走，要不就公開跟鄉親承諾會『做好做滿』。」

王家貞批評說，賴清德把自己當神，民進黨也把他當神，但實質上，賴清德6年來在台南做了什麼？原本前市長許添財任內該延續的各種建設，只因一己之私不但不承接，甚至任其擺爛。最近則是忙著到處剪綵，還製造鐵路東移問題已全解決高調動工的假象。

王家貞說，賴清德不把鄉親福祉放在眼哩，強加地價稅、房屋稅，對高度爭議，絕不正面回應是否同意開放日本核災食品和瘦肉精豬肉進來，一路耍弄包容他、給他高滿意度的鄉親。賴清德這樣的精美包裝卻內容貧乏，是否新北市民也買單全收，更是有待驗證。

賴清德今天稍早對徵召議題表示，目前民進黨談論的，不管是初選、徵召或由總統直接提名，現在都只是一種說法而已，還沒成為黨的政策。他現在身為台南市市長，有很多的重要政策都進入關鍵期，包括鐵路地下化，震災維冠大樓的重建，甚至於美術館、會展中心，還有許多重大建設，所以他必須要把這些工作好好的去完成，所以沒有其他的計畫。