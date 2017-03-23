前瞻計畫軌道建設公布 新北：不滿意、失望

2017-03-23 13:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院今天公布前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設佔最大宗、經費逾4200億元，但中央沒有把新北提案的三環三線及其延伸計畫納入，引發新北市政府不滿。市府發言人張其強今天批評，「這不是前瞻，只是在回顧」。

行政院推出8年8800億元的「前瞻基礎建設計畫」，新北市政府共提出12案、總經費高達4500億元，其中軌道建設高達1891億元，包含三環三線及其延伸計畫，例如五股泰山輕軌、深坑輕軌、捷運機場線增設A2a和A5a站等，以及鐵路立體化和捷運化、約236億元。

今天公布的方案中，新北獲得三鶯線502億元、淡海輕軌153億元、安坑輕軌166億元，全都是已經在進行的捷運工程，三環三線及其延伸計畫、鐵路立體化和捷運化，通通沒被納入。

「對於新北市部分，當然不滿意。」張其強指出，「這不是前瞻，只是在回顧」，在回顧新北市已經施工中，甚至快要完工的軌道建設，市府希望延伸或是擴充的後續建設，都沒有納入，新北市並不滿意。

張其強表示，這不只關係新北的未來，而是整個北北桃和北北基的共同發展，市府很失望，但會繼續爭取，「爭取北北桃和整個大台北生活圈民眾應有的權益」。