立委搶報喜！1400億高雄第3條捷運 納前瞻基礎建設

高雄第三條捷運黃線，高雄立委報喜。圖（中）為立委劉世芳。（立委劉世芳服務處提供）

2017-03-23 13:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕好消息！行政院上午公布「前瞻基礎建設計畫」，高雄第三條捷運黃線確定納入計畫中，總經費達1400多億元。

對此，立委李昆澤表示，這對高雄的交通、城市發展，都踏出關鍵的一步，未來會全力督促市府、交通部，儘速完成後續的行政程序，讓工程儘早動工。

立委劉世芳昨天才偕同李昆澤、邱志偉、許智傑及賴瑞隆等高雄市立委，在台北召開記者會，呼籲行政院聽見高雄的心聲，務必支持高雄捷運黃線地下化重軌系統，行政院今天就馬上通過。

高雄捷運黃線的規劃，可以補足高雄城區軌道路網的缺口 ，與既有的紅、橘兩條捷運、環狀輕軌、台鐵等互相串連，提昇市民使用鐵道大眾運輸的便利與意願。

目前高捷兩條路線平均每日有17萬人次，如果能加上第三條捷運，建構完整的鐵道大眾運輸路網，將可讓高捷每天運量達到50萬人次以上，不但可以改善交通，更可降低空污，促進高市的觀光。