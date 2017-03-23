| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》3安打完封波多黎各 美國勇奪首座冠軍 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

立委搶報喜！1400億高雄第3條捷運 納前瞻基礎建設

高雄第三條捷運黃線，高雄立委報喜。圖（中）為立委劉世芳。（立委劉世芳服務處提供）

2017-03-23  13:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕好消息！行政院上午公布「前瞻基礎建設計畫」，高雄第三條捷運黃線確定納入計畫中，總經費達1400多億元。

對此，立委李昆澤表示，這對高雄的交通、城市發展，都踏出關鍵的一步，未來會全力督促市府、交通部，儘速完成後續的行政程序，讓工程儘早動工。

立委劉世芳昨天才偕同李昆澤、邱志偉、許智傑及賴瑞隆等高雄市立委，在台北召開記者會，呼籲行政院聽見高雄的心聲，務必支持高雄捷運黃線地下化重軌系統，行政院今天就馬上通過。

高雄捷運黃線的規劃，可以補足高雄城區軌道路網的缺口 ，與既有的紅、橘兩條捷運、環狀輕軌、台鐵等互相串連，提昇市民使用鐵道大眾運輸的便利與意願。

目前高捷兩條路線平均每日有17萬人次，如果能加上第三條捷運，建構完整的鐵道大眾運輸路網，將可讓高捷每天運量達到50萬人次以上，不但可以改善交通，更可降低空污，促進高市的觀光。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設 劉世芳 李昆澤 許智傑 賴瑞隆 邱志偉 高雄捷運
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：立委搶報喜！1400億高雄第3條捷運 納前瞻基礎建設


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.