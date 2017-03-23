8800億特別預算 林全：帶動1兆7千億投資

2017-03-23 12:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天宣布將向立法院提出總額逾8800億元的8年特別預算，他召開記者會表明政府花8800多億元，盼帶動公民營企業逾1兆7000億元的投資。

林全表示，有人說花8年8800億元太貴，不能這樣講，政府講的是計畫、願景，只要能達成目標，就值得。

行政院會院會今天拍板通過「前瞻基礎建設特別條例」，將送請立法院審議，林全說，政院預定在5月中旬把完整的特別預算送到立法院審議，各部會估計在4月底就會把預算送到行政院。

對於提出這項特別預算，將台灣經濟有何具體好處？林全說，這對經濟成長率有幫助，但具體的數字評估很難回答，對實質GDP的貢獻為9759億元，這是最保守的數字。

由於8年特別預算，將全數舉債，提特別預算是否造成政府債台高築？林全則說，「我很負責任地講，我們仍會維持穩健的財政政策」，未來8年內，政府的每年舉債額度，不會超過「公債法」15％的舉債上限，政府絕對不會亂花錢。