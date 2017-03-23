農會選舉「賄聲賄影」 藍委要民進黨向農漁民道歉

2017-03-23 12:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕全國基層農會選舉於2月19日落幕，卻傳出「賄聲賄影」。國民黨立法院黨團痛批民進黨「做賊喊捉賊」，不但修改《農會選舉罷免法》，還逼農會公布選舉人名冊，讓96萬名農民個資曝光，結果檢調抓到的大咖卻都是民進黨、時代力量的「自己人」，民進黨應向全國農漁民道歉。

黨團書記長王育敏痛批民進黨「做賊喊捉賊」，並指出目前發現的雲林農會選舉中，有民進黨立委蘇治芬的子弟兵涉賄，民進黨完全執政，卻在地方介入大小選舉，以不法的賄賂方式來達成目的，立院國民黨團不認同此行為，希望全國民眾都能一起來監督此事。

立委張麗善指出，民進黨挾國會多數及執政資源來修改《農會選罷法》、迫使農會公布選舉人名冊，使96萬名農民個資曝光，還大動作要求檢調抓賄，最後卻抓到蘇治芬、時代力量洪慈庸的「自己人」，人贓俱獲，盼民進黨不要濫用多數暴力，並向全國農漁民道歉。

立委陳超明指出，農會都想把地方特色經營好，以回饋農民，但本次選舉怪象，他看到執政黨高喊農會是國民黨附隨組織，讓大家無所適從，農民會監督農會，做不好的人自然被換下來，他誠心建議，民進黨現在雖有很多農民支持，但若繼續如此下去，恐怕會翻轉。

立委許淑華呼籲民進黨，對於自己人涉嫌買票出面回應，並表示行政院以行政命令曝光農民個資，說好聽是公平，實際上是為大剌剌買票，蘇治芬及雲林縣長李進勇的人都涉嫌重大，該如何處理？蘇曾在質詢說不想當立委，若如此可辭職，以表示對提名的政黨之愧。