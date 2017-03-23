調整農藥殘留量引議 國民黨團籲先「剋蟑滅鼠」
2017-03-23 12:32
〔記者鄭鴻達／台北報導〕衛福部食藥署日前公告修正「農藥殘留容許量標準」，放寬包括氟派瑞、達滅芬等農藥使用限制。國民黨立法院黨團召開記者會呼籲行政院長林全立即廢止該公告，並質疑有人於內閣改組時趁亂公告，因此食藥署等應該先「剋蟑滅鼠」。
立委陳宜民表示，食藥署週五將召開專家會議重新調整標準量，民進黨部分立委也開記者會反對，食藥署宣稱修正草案是在去年送食品衛生安全與營養諮議會審查後進行預告60天，期間未獲相關評論意見，但食藥署網站當時根本沒此預告，而是在3月15日逕行公告。
陳宜民批評，有防檢局官員表示是廠商而非農民提出放寬要求，是跟農產品輸入有關，說是要跟國際接軌，但這其中有鬼，衛福部內有蟑螂老鼠趁內閣改組時趁亂公告，應先剋蟑捕鼠，因為從0.01ppm放寬600倍到6ppm，會對國人健康及農產品輸出造成很大傷害。
立委王育敏表示，林全要拿出魄力，以行政命令廢止公告止血，監察院也應立案調查是否有官商勾結之疑慮。她接著說，民進黨立委開記者會說「食安不容退讓」，但現在是民進黨在執政、在讓食安倒退、失守，綠委應到行政院及總統府，當面向林全及蔡英文抗議。
立委許淑華指出，台灣茶農近年已不再使用禁藥，且出口標準還比照歐美日高水準，先前的飲料市場風波，即是因越南進口茶葉不符標準所致，行政院如此放寬，形同鼓勵農民用禁藥跟進口茶葉競爭，她質疑新南向政策是否包括此類談判，「是在為誰鋪路？」
立委張麗善表示，民進黨陷農民於不義，農民以最高標準種出高品質、低毒性農產品，民進黨卻玩兩面手法放寬農藥標準，農民不樂見放寬，是擔心消費者有疑慮，盼政府不要玩兩面手法，她質疑民進黨政府是要配合、圖利外國廠商，抑或是是枉顧農民生計。
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