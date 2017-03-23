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台南民間建停車場 賴清德宣布：補助50％經費

解決台南市區停車需求，市長賴清德宣佈補助民間停車場興建費用50％。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-23  12:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了解決市區熱點停車壅塞問題，市長賴清德今日在榮譽街停車場啓用典禮宣布，補助民間興建立體停車場（塔）經費50％，創下公部門獎勵補助停車場最高額度，加上閒置公有地活化建停車場，計劃4年內興建出1萬個停車位。

賴清德表示，民眾為停車所苦，市區找不到車位很難停，轉進巷內禁線又怕被拖吊，唯有鼓勵民間停車場、深入社區化，才有辦法解決問題。

台南縣市合併前約3萬個停車位，市府已努力増加到8萬多個車位，仍無法滿足全市近70萬部車輛的供需。

交通局原規劃補助民間停車場30％經費，但是賴清德加碼祭出猛帖。他表示，1個地下車位成本100萬元，而1個地上車位則約50萬元，民眾自家空地蓋立體停車場（塔）可補助50％，又可減免地價税，補助經費估計12億元，另市府利用閒置公有地建停車場，經費估計50億元，公私合力完成1萬個車位目標。

停車業者林寬進表示，公部門補助民間50％興設停車場，史無前例，非常有激勵作用，值得公私協力解決停車問題。

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  • 解決台南市區停車需求，市長賴清德宣佈補助民間停車場興建費用50％。（記者洪瑞琴攝）

    解決台南市區停車需求，市長賴清德宣佈補助民間停車場興建費用50％。（記者洪瑞琴攝）

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