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看待國軍吸毒案 前AIT武官：培養軍人榮譽感來應對

2017-03-23  12:12

〔即時新聞／綜合報導〕國軍清泉崗基地先前曾爆發毒品案，重創國軍形象，前美國在台協會（AIT）聯絡事務組組長、陸軍上校羅瑞華（Randy Hulme Lawrence）談及此事，表示美軍先前也曾遇過相同問題，這需要用法規、優渥薪資等方式培養軍人對國家的榮譽感。

根據《中央社》報導，羅瑞華表示，台灣軍隊遇過的問題，美軍過去也遇過，包括毒品、性騷擾都有，因為軍隊就是一個社會的縮影，他強調「軍隊需要更多規矩及原則」，面對毒品、性騷擾等問題，必須要有更多規範，並且要嚴格執行。

羅瑞華舉出美國經驗，表示美國允許軍人穿著制服出現在公眾場所，店家會給軍人折扣，是一種感謝軍人保衛國家的方式，而現在美國各界也了解，軍人都是依照政策制定者的指示，以服從為天職，民眾需要尊重軍隊及軍人的犧牲。

目前台灣和美國一樣都從徵兵制轉成募兵制，羅瑞華認為，要讓當兵變得有吸引力，薪水一定要夠好，工作訓練也要足夠，同時培養更多可以在民間使用的技職專長，這樣才可以讓軍人在退伍後確保生活無虞。

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  • 前AIT武官羅瑞華談及國軍染毒，表示美軍先前也曾遇過相同問題，這需要用法規、優渥薪資等方式培養軍人對國家的榮譽感。（中央社）

    前AIT武官羅瑞華談及國軍染毒，表示美軍先前也曾遇過相同問題，這需要用法規、優渥薪資等方式培養軍人對國家的榮譽感。（中央社）

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標題：看待國軍吸毒案 前AIT武官：培養軍人榮譽感來應對


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