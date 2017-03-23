新北市長徵召大熱門？賴清德這麼回應…

2017-03-23 11:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2018年百里侯之争，民進黨選舉對策委員會決議非執政的新北市將以徵召方式提名，台南市長被視為大熱門，對此，他今天仍表示，現在地方有很多的重要政策、建設都進入關鍵期，目前帶領市政團隊全力去做好，比規劃個人未來動向更重要。

賴清德今天參加嘉南藥理大學與市政府勞工局合辦的友善職場安全論壇活動，面對媒體詢問2018年新北市長選舉時，他仍維持一貫的說法，強調目前以市政為重。

賴清德表示，9合1選舉是台灣各黨都會嚴加戒備，全力以赴，爭取最好的成績，民進黨也不例外，目前所談的初選、徵召，或由總統直接提名等方式，都只是一種說法而已，還沒成為黨的政策，言之過早。

賴清德說，台南有很多的重要政策都進入關鍵期，包含鐵路地下化、地震維冠大樓重建，以及美術館、會展中心…等重大建設，必須去完成，因此目前沒有其他的計畫。