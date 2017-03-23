| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美威斯康辛州發生槍擊案 含1警察共4死 經典賽》3安打完封波多黎各 美國勇奪首座冠軍 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

新北市長徵召大熱門？賴清德這麼回應…

2017-03-23  11:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2018年百里侯之争，民進黨選舉對策委員會決議非執政的新北市將以徵召方式提名，台南市長被視為大熱門，對此，他今天仍表示，現在地方有很多的重要政策、建設都進入關鍵期，目前帶領市政團隊全力去做好，比規劃個人未來動向更重要。

賴清德今天參加嘉南藥理大學與市政府勞工局合辦的友善職場安全論壇活動，面對媒體詢問2018年新北市長選舉時，他仍維持一貫的說法，強調目前以市政為重。

賴清德表示，9合1選舉是台灣各黨都會嚴加戒備，全力以赴，爭取最好的成績，民進黨也不例外，目前所談的初選、徵召，或由總統直接提名等方式，都只是一種說法而已，還沒成為黨的政策，言之過早。

賴清德說，台南有很多的重要政策都進入關鍵期，包含鐵路地下化、地震維冠大樓重建，以及美術館、會展中心…等重大建設，必須去完成，因此目前沒有其他的計畫。

廣告
  • 被視為新北市長徵召的大熱門，賴清德強調現在以市政為重。（記者吳俊鋒攝）

    被視為新北市長徵召的大熱門，賴清德強調現在以市政為重。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018 2018選舉 徵召 民進黨選對會 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：新北市長徵召大熱門？賴清德這麼回應…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.