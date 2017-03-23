不捨父親遭批 李永得女兒：公民意識尚有不足
2017-03-23 13:04
李永得穿夾腳拖及黃色運動外套，被警盤查。（記者鄭景議翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得在台北轉運站穿夾腳拖遭警盤查，引起各界討論，不少網友力挺李永得，但也有網友認為李永得應配合警調查，李永得的女兒在臉書上，力挺父親，認為「台灣有部分人民對公民意識的認知尚有不足，被權力欺壓久了，還以為是合理的常態！」
李永得女兒在臉書PO文反問：「警察無故攔人盤查，人民就得無條件配合？這是戒嚴時期嗎？」她指出，很多人拿美國和台灣比較，但很明顯是沒抓到重點，若警察合法盤查應當配合，違法盤查即是侵害人權，台美兩國都有不少因盤查而起的訴訟案件，相信大家都在為公民權益努力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2018徵召賴清德、游錫堃有譜 民進黨再與柯文哲合作？
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 民團促訂服貿回溯條款
- 前AIT首席武官：台灣軍隊很強 防禦能力優秀！
- 廖婉如溫暖舉動惹哭隨行秘書 林佳龍：好光榮
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 倫敦國會恐攻 英國警方：可能為IS孤狼犯案
- 經典賽》對決母親祖國 史卓曼前6局無安打超威（影音）
- 「赤兔馬罷工了！」 蘆洲警巧妙宣導反酒駕
- 大古山超吸客 打造觀光新亮點
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 兩頭吃健保！30家醫院院外門診 一年內撤照歸建
- 壯圍農會選舉疑爆賄選 檢調帶回40人約談
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 2萬噸廢輪胎無處去 爆環境危機
- 臉書直播比賽 美職當先驅
- 牛排大亨離婚一無所有 控妻設計佔上億家產
- 3/23重要財經新聞一覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No to new communique: Taipei
- 醫訊》小心結核病引併發症 桃衛生局免費抽血檢測
- 當沖降稅加碼至3年？財長：上路1年再說
- 隋棠翹月子中心 為她重演「回不去了」！
- 英國倫敦恐攻 外交部：目前無台人傷亡
- 找鄰家國中女孩性交易 70歲色翁被起訴
- 高鐵彰化站 放寬建蔽、容積率
- 經典賽》波國游擊手超美技 差點讓慢跑的麥卡琴出局（影音）
- BY2現出原形 這樣讓粉絲驚呼
- 讓世界看到台中 九天民俗技藝團將赴德演出
- 警車追闖紅燈騎士 跟2輛綠燈通行轎車碰撞4傷
- 中國為何強烈反薩德？ 專家：怕美國勢力延伸「後花園」
- 太平山蹦蹦車復活 明年重出江湖
- 區間走揚 匯市觀望央行下午會議
- 長安西路都更案將拆除 警方以人牆架開抗議者
- 台中》捷運公司人事費9.2億 幾乎吃掉資本額
- 翁啟惠︰看盡人情冷暖 不後悔回台
- 經典賽》本屆最狂對決 觸怒巴倫汀火球尾勁超嚇人（影音）
- 《中英對照讀新聞》A company has created scentless fragrances that smell different on each wearer 一家公司創造無味香水使用者各有不同味道
- 高市議員質疑30億元捐款用途？ 日月光回應了
- 美、波經典賽爭冠 今日賽事預告與轉播
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 經典賽》會跑的直球打不好 日本打者好苦惱（影音）
- 草屯撐竿跳賽 港空姐登台朝聖
- 咋舌！五月天免費唱 黃牛代排飆破3萬5
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不捨父親遭批 李永得女兒：公民意識尚有不足
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分