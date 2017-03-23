不捨父親遭批 李永得女兒：公民意識尚有不足

李永得穿夾腳拖及黃色運動外套，被警盤查。（記者鄭景議翻攝）

2017-03-23 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得在台北轉運站穿夾腳拖遭警盤查，引起各界討論，不少網友力挺李永得，但也有網友認為李永得應配合警調查，李永得的女兒在臉書上，力挺父親，認為「台灣有部分人民對公民意識的認知尚有不足，被權力欺壓久了，還以為是合理的常態！」

李永得女兒在臉書PO文反問：「警察無故攔人盤查，人民就得無條件配合？這是戒嚴時期嗎？」她指出，很多人拿美國和台灣比較，但很明顯是沒抓到重點，若警察合法盤查應當配合，違法盤查即是侵害人權，台美兩國都有不少因盤查而起的訴訟案件，相信大家都在為公民權益努力。