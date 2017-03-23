審監督條例藍綠互嗆 柯建銘拒簽「絕不杯葛」承諾

立法院內政委員會23日再為是否聯席審查兩岸監督條例進行冗長程序發言，最後朝野立委坐下協商，但仍不歡而散。（記者張嘉明攝）

2017-03-23 11:42

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院內政委員今續審「兩岸協議監督條例」，針對民進團提案擴大參與、交付聯席審查，國民黨團要求須白紙黑字寫下「絕不杯葛」承諾。民進黨團總召柯建銘當場拒絕，指這在影射誰要杯葛，藍綠立委繼續互嗆互批，召委曾銘宗宣布休息，議事中斷。

國民黨立委王育敏主張，要交付聯席審查，民進黨要白紙黑字寫下承諾，答應絕對不會在院會杯葛，監督條例還必須重回內政委員會主審。

柯建銘質疑，寫這好像影射誰要杯葛，國民黨上次簽了也不遵守，還繼續霸佔主席台。王育敏隨即接話，民進黨不敢寫，就是不想審啦。

民進黨立委李俊俋嗆召委曾銘宗怎不敢照議事規則來，曾回批，就照議事規則來。

民進黨立委洪宗熠則酸，「你昨天宣布休息，我還很擔心，你有沒有跑去洗頭，還好沒有，因為你當過政務官。」

親民黨立委陳怡潔另提散會動議，要終止鬧劇，曾銘宗則宣布休息走人；李俊俋再度嗆聲，「丟臉！」怎不用優先處理散會動議。

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