| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》3安打完封波多黎各 美國勇奪首座冠軍 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

審監督條例藍綠互嗆 柯建銘拒簽「絕不杯葛」承諾

立法院內政委員會23日再為是否聯席審查兩岸監督條例進行冗長程序發言，最後朝野立委坐下協商，但仍不歡而散。（記者張嘉明攝）

2017-03-23  11:42

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院內政委員今續審「兩岸協議監督條例」，針對民進團提案擴大參與、交付聯席審查，國民黨團要求須白紙黑字寫下「絕不杯葛」承諾。民進黨團總召柯建銘當場拒絕，指這在影射誰要杯葛，藍綠立委繼續互嗆互批，召委曾銘宗宣布休息，議事中斷。

國民黨立委王育敏主張，要交付聯席審查，民進黨要白紙黑字寫下承諾，答應絕對不會在院會杯葛，監督條例還必須重回內政委員會主審。

柯建銘質疑，寫這好像影射誰要杯葛，國民黨上次簽了也不遵守，還繼續霸佔主席台。王育敏隨即接話，民進黨不敢寫，就是不想審啦。

民進黨立委李俊俋嗆召委曾銘宗怎不敢照議事規則來，曾回批，就照議事規則來。

民進黨立委洪宗熠則酸，「你昨天宣布休息，我還很擔心，你有沒有跑去洗頭，還好沒有，因為你當過政務官。」

親民黨立委陳怡潔另提散會動議，要終止鬧劇，曾銘宗則宣布休息走人；李俊俋再度嗆聲，「丟臉！」怎不用優先處理散會動議。

相關影音

廣告
  • 立法院內政委員會23日再為是否聯席審查兩岸監督條例進行冗長程序發言，最後朝野立委坐下協商，但仍不歡而散。（記者張嘉明攝）

    立法院內政委員會23日再為是否聯席審查兩岸監督條例進行冗長程序發言，最後朝野立委坐下協商，但仍不歡而散。（記者張嘉明攝）

  • 立法院內政委員會23日再為是否聯席審查兩岸監督條例進行冗長程序發言，最後朝野立委坐下協商，但仍不歡而散。（記者張嘉明攝）

    立法院內政委員會23日再為是否聯席審查兩岸監督條例進行冗長程序發言，最後朝野立委坐下協商，但仍不歡而散。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸協議監督條例 聯席審查
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：審監督條例藍綠互嗆 柯建銘拒簽「絕不杯葛」承諾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.