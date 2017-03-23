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一級賽事由中職負責 林德福：再內鬥自請下台

新任體育署長林德福強調，若棒壇再內鬥救自請下台。（資料照，記者卓佳萍攝）

2017-03-23  11:39

〔即時新聞／綜合報導〕新任體育署長林德福今天首度前往立法院教育及文化委員會，針對兵敗經典賽檢討及未來組訓問題備詢，有綠委質詢時表示，若未來再度發生國內棒壇內鬥的情況，是否會引咎辭職，林德福強調沒問題，有把握不再發生類似情況。

綜合媒體報導，體育署長林德福首度至立法院備詢，會前他受訪時表示，一定會改善棒協，並且未來包含奧林匹克運動會、WBC、12強賽及相關資格賽等一級賽事組、訓、賽皆由中職來主導，棒協則負責亞運、亞錦賽等亞洲一級賽事及非世界一級賽事，棒協也需在未來爭取更多的國際賽事來台，並協助國家隊參賽相關事宜，及協助旅外球員徵召。

民進黨籍立委許智傑質詢時問林德福，有沒有把握不再發生本次經典賽所出現的內鬥狀況？若未來再發生類似情況，體育署長就必須自請下台以示負責，變成一個慣例，林德福強調，有把握不再發生類似情況，也稱內鬥就下台沒問題。

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