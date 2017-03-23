縣市城鄉建設 政院︰4年內投入逾千億元
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天宣布向立院提出拚經濟的「前瞻基礎建設特別條例」，並將提特別預算，其中各縣市的城鄉建設，預期未來4年內投入1372億元，全面改造社區生活據點。政務委員張景森說，未來至少要新增4萬個停車位，解決都會區停車的困擾。
政院表明囿於經費有限，必須優先選擇符合民眾實際需求的項目，才能發揮最大綜效。經過盤點地方政府依當地發展需求與特色所提之亮點計畫，依據投資小、效益大、工期短、啟動快、人民切身有感的原則下，共選出10類建設工程，涵蓋交通、福祉、產業、文化、休憩等服務機能，帶出城鄉建設新品質。
這10類工程包括：
1、至少要新增4萬個停車位，解決都會區停車的困擾。
2、完成1000公里的道路更新工作，道路品質要達到先進國家的設計水準，不再坑坑洞洞，挖挖補補。同時修建390公里之人行道，讓道路更綠更人性。
3、要完成40個中小型城鎮的「城鎮之心」公共建設，帶動中小城鎮中心的商業服務機能復興。
4、完成1017棟公有危險建築的補強或重建。包括警消廳舍、衛生所、市場、公所、社區村里活動中心。這些據點不但是公共服務的中心，也是將來災害防救的據點。
5、完成2000個C級長照據點整備，315處部落文化健康站，建設健康長照服務據點。
6、推動校園功能的社區化，完成2750所中小學校修繕整建，除了提供運動、休閒、停車設施外，還可提供社區共學、公共資訊站、幼兒園、健康老人的照顧。
7、開發建設20處地方型產業園區，促進地方經濟及提供就業。
8、完成230個地方文化設施的整備，豐富地方的生活，並促進觀光發展。
9、完成400公里自行車道新闢及改善、200公里客家自然步道串連、200處地方運動場館設施改善，以運動促進身心的健康。
10、強化客家及原住民地區的社區營造，營造宜居宜業具有特色的客家及原住民區域。
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標題：縣市城鄉建設 政院︰4年內投入逾千億元
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